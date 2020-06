Villacís: "Nuestro principal interés es que Podemos no entre en el Gobierno y el PP debería compartir ese interés"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha expresado que el principal interés de su formación es que "Podemos no entre en el Gobierno", y ha evaluado que "el PP debería compartir ese interés, salir del banquillo y ponerse a trabajar".

Villacís no ha considerado probable que salga un acuerdo de la reunión entre PSOE y Podemos programada para la próxima semana, en declaraciones a los periodistas este domingo.

Para la dirigente de C's el acuerdo que mantiene Ciudadanos con el PSOE "es un pacto, un compromiso y algo puesto por escrito, no una mera manifestación verbal o un eslogan de campaña", y ha declarado "no saber" si de esa reunión podría salir una abstención por parte de Podemos.

Además, ha señalado que si PSOE pactase con Podemos sería un acuerdo "no avalado por sus bases" y ha puntualizado que es "muy difícil que Podemos suscriba el acuerdo que mantenemos con el PSOE" ya que el programa de la formación morada es "muy diferente al de C's". "Nunca podremos estar los tres en el mismo barco", ha añadido.

Por otro lado, aunque el PP ha considerado que C's "no es imprescindible" en un pacto entre PP y PSOE, Villacís ha recalcado que el papel de C's en dicho pacto entre PSOE y PP es el de "catalizador para ayudarles a entenderse" y aportar "regeneración y credibilidad en la lucha anticorrupción" algo que "les interesa a las dos partes".

"Creemos que todos los partidos responsables han de tener una actitud activa y no pasiva como están teniendo algunos. Porque esta vez las cosas no van a arreglarse solas, no hay que quedarse en las excusas", ha concluido.