VÍDEO: Júbilo en el interior de La Moncloa con gritos incluidos durante el anuncio de Sánchez

Pedro Sánchez ha tenido en vilo cinco días a España por su decisión. Finalmente el presidente del Gobierno seguirá en su cargo. Se queda y con más fuerza "si cabe", ha anunciado. Justo cuando lo estaba exclamando ante toda España, se escuchaban gritos de fondo. La alegría y celebración se apoderaban del interior de La Moncloa.

"Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte, se lo garantizo", decía Sánchez cuando desde el interior de La Moncloa comenzaban a escucharse gritos ante la decisión del Presidente de continuar como jefe del Ejecutivo. Desde el PSOE y el Gobierno han celebrado su decisión. Durante los últimos días ha recibido el apoyo de los socialistas.

"Queremos agradecer, de corazón, las muestras de solidaridad y empatía de todos los ámbitos sociales (...) Gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi decisión, quiere compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España", declaraba asegurando que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, ya ha sido informado.

Mientras, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de "tomar el pelo" a los españoles al anunciar que continúa como presidente del Gobierno de España en una comparecencia ante los medios en la sede de Génova. Asevera que España no tiene un presidente "a la altura" de los ciudadanos.

"Acerca de que el presidente del Gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración: España no tiene un presidente de la altura de sus ciudadanos", comentaba. "La política que España merece llegará", ha agregado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido al presidente del Gobierno que hay que impulsar "nuevas políticas públicas". "El punto y aparte debe dotarse de contenido", ha señalado este lunes en una rueda de prensa. Defiende que Sánchez debe cumplir "íntegramente" con los acuerdos de investidura e ir "más allá".

Lo que llevó a Pedro Sánchez a publicar su carta a la ciudadanía en la que meditaba abandonar el cargo fue la denuncia presentada por 'Manos Limpias' contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción, una investigación que pocas horas después la Fiscalía de Madrid decidía archivar.

"Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola", esgrimía Sánchez, antes de agradecer "de corazón" las muestras de solidaridad y de empatía que han recibido desde los diferentes ámbitos sociales. También ha agradecido a su "querido partido socialista" el apoyo recibido estos días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com