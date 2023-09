El vídeo del altercado de Óscar Puente en un Ave: "Solo le he hecho una pregunta, qué piensa de Puigdemont"

El diputado socialista Óscar Puente fue el elegido por Pedro Sánchez para subir a la tribuna en la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. En la mañana de este viernes se ha conocido que el exalcalde de Valladolid ha tenido un incidente en el AVE Valladolid-Madrid, lo que ha obligado a retrasar el viaje 45 minutos. Al parecer, Puente iba a coger el tren para asistir a la segunda sesión de investidura cuando un viajero le ha interpelado. Puente ha avisado al interventor del tren por la actitud de esta persona y este lo ha comunicado a la Policía Nacional, que se ha desplazado hasta el vagón y ha identificado a todos los implicados en la discusión. No ha habido detenidos.

"Solo le he hecho una pregunta, que qué piensa de Puigdemont"

Tras conocerse el incidente, han empezado a aparecer vídeos del momento. Los usuarios que se encontraban en el vagón del diputado socialista lo han grabado. "Este señor está intentando impedir que pase", se escucha cómo protesta Puente. "Eso es mentira, eso es falso", dicen dos personas. Uno de ellos añade: "solo le he hecho una pregunta, que qué piensa de Puigdemont". Mientras tanto, Óscar Puente se muestra contundente con el personal del tren: "llame a la Policía ahora mismo", sentencia.

"Le dejo seguir pero, ¿no me va a contestar a la pregunta de Puigdemont?, insiste el pasajero, a la vez que Óscar Puente continúa asegurando que "no voy a viajar con este señor a bordo, llame usted a la policía". Ha sido un momento de tensión a las puertas del vagón. Mientras que el ciudadano explicaba que no había hecho nada malo, que tan solo era una pregunta más, Puente se mostraba inquieto: "no me va a intimidar más, déjeme en paz, usted me ha impedido el paso cuando le he pedido que me dejara pasar ".

"¿Quién se cree usted?", le pregunta ante la insistencia de llamar a la policía, a lo que Puente responde: "un diputado del Parlamento español". "Este señor me está intimidando, voy a llamar a la policía". Justo cuando se termina el vídeo, el incidente continúa con personal del tren tratando de calmar a los pasajeros.