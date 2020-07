Las víctimas del terrorismo se manifiestan contra el Plan de Reinserción de presos de ETA

La convocatoria realizada por la plataforma Mujeres por la Justicia, adscrita a la asociación Voces Contra el Terrorismo, para protestar por el plan de reinserción de presos etarras puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy ha llenado este sábado la madrileña plaza de Colón.



El presidente de la asociación, Francisco José Alcaraz, ha manifestado que la convocatoria responde a "una obligación moral", porque, a su entender, "no sería de recibo" no salir ahora a la calle a protestar por la 'vía Nanclares', después de haberlo hecho con el PSOE.



"Estaríamos traicionando a los nuestros si no hiciésemos exactamente lo mismo manteniéndose esta vía con el actual Gobierno", ha apostillado. "Había que hacerlo por principios y por coherencia", ha añadido.



"Si el Gobierno es receptivo a corto-medio plazo muchísimo mejor, pero ese no es el fin", ha aclarado Alcaraz, quien ha dicho que el objetivo de la concentración no es sino "no ser cómplices por acción u omisión del proceso que está beneficiando a los terroristas".



La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril es uno de los pocos miembros de este partido que ha asistido a la concentración, y lo ha hecho dada su condición de víctima de ETA.



"Estoy aquí porque ETA asesinó a mi hermano, Alberto Jiménez Becerril, y a Ascensión García Ortiz, en Sevilla, en 1998. Estoy como víctima de ETA, pidiendo el cumplimiento íntegro de las condenas", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press.



Jiménez Becerril ha negado que se haya sentido "abandonada" por sus compañeros de partido, de los cuales ha dicho que "comparten los mismos valores y sentido de la Justicia", aunque ha reconocido que "cuesta decirlo en un escenario así".



"Espero servirles de ayuda para poder reconducir esta situación", ha dicho, al tiempo que ha defendido la unidad en la lucha contra ETA, porque "las desuniones sólo benefician a ETA". "Lo que estamos haciendo hoy es luchar contra ETA, porque nuestra voz es el mayor enemigo de ETA, ellos quieren el olvido y nosotros hoy aquí no se lo estamos permitiendo", ha sentenciado.



Por su parte, el exparlamentario vasco del PP Santiago Abascal ha afirmado que "la inmensa mayoría de la sociedad española desea la derrota del terrorismo sin ningún tipo de atajos y sin ningún tipo de concesiones. Por lo tanto, no se comprende que el Gobierno hoy pueda poner su énfasis en los planes de reinserción y no dedique todos sus esfuerzos, como habría de ser, en la ilegalización de Bildu".



Durante el acto, que ha comenzado a las 18.00 horas con un minuto de silencio y ha concluido a las 19.30 horas con la lectura de un manifiesto y el himno nacional, han intervenido una decena de personas que han dado su testimonio sobre los hechos que les llevaron a la "condición de víctimas del terrorismo impuesta por ETA".



Además, se ha dedicado a los asesinados por la banda terrorista una corona fúnebre, mientras se ha escuchado la canción de 'La muerte no es el final'. También se han escuchado 'vivas' a España y a la Guardia Civil por parte de los asistentes, muchos de los cuales ondeaban una bandera de España.