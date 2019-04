La vicepresidenta de la Generalitat dice que "no se puede asegurar al 100%" que el 9-N habrá urnas

La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Joana Ortega, ha afirmado que "no se puede asegurar cien por cien" que habrá urnas y colegios abiertos el próximo domingo, 9 de noviembre.

"El PP ha hecho una catarsis en días y ha pasado de ridiculizar y menospreciar este proceso a asustarse y tenerlo que impugnar. Intentan poner miedo en el cuerpo, porque ésta es su herramienta", ha asegurado en una entrevista a 'El Punt Avui', en la que ha garantizado que el Govern seguirá preparando el dispositivo del 9N pese al anuncio de recurso del Gobierno central.

Asimismo, ha advertido de que "no se puede asegurar cien por cien" que habrá urnas y colegios abiertos el próximo domingo, pero ha asegurado que trabajan con esta voluntad y que se convocará al Pacte Nacional pel Dret a Decidir en caso de tener que tomar una decisión. Ortega ha resaltado que "no se desobedece nada porque no se hace nada ilegal", y se ha mostrado convencida de que el 9N se podrá participar.

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno central prohíba la apertura de los puntos de votación para impedir participar, la vicepresidenta de la Generalitat ha dicho: "No creo que cometa un error como este".

Ha descartado que anticipar elecciones sea la mejor opción para Cataluña: "Tenemos que trabajar con el calendario electoral. Es bueno agotar las legislaturas". Ortega ha considerado que articular una lista conjunta "es difícil" por la pluralidad ideológica de los partidos, según ella.

Sobre una eventual Declaración Unilateral de Independencia (DUI), ha resaltado que "no parece la respuesta a lo que vive el país", y ha apostado por un proceso de negociación.