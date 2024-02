Vicente Vallés: "Cuesta imaginar a Ábalos votando contra el PSOE, pero cosas más extrañas se han visto"

Este miércoles el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha pasado al Grupo Mixto sin renunciar a su acta de diputado. Vicente Vallés analiza todo el caso Ábalos en Antena 3 Noticias. En efecto, Ábalos ya no tiene que seguir la disciplina de voto del Partido Socialista.

Cuesta imaginar a Ábalos votando contra el PSOE. Pero cosas más extrañas se han visto. Lo dice incluso algún miembro del Gobierno.

"Si alguien me dice que yo le iba a tener que pedir el acta como compañero a José Luis Ábalos, es que no hubiera dado crédito. Entonces, ¿puede romper la no disciplina? Porque ya no tiene disciplina si se va al grupo mixto. Puede votar lo que quiera votar", ha remarcado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Es altamente improbable que Ábalos deje en minoría al PSOE en alguna votación. Pero también era altamente improbable lo que ha pasado hoy. Era altamente improbable que viéramos un comunicado como este, de la dirección del partido, en el que se anuncia que el PSOE abre expediente disciplinario a su destacado militante José Luis Ábalos, que queda suspendido de militancia de forma cautelar.

Está acusado de obstruir las decisiones del partido al negarse a dejar su escaño. No hace tanto que este tipo de comunicados los redactaba el propio Ábalos, como secretario de organización del partido. Fuentes del partido han detallado a Antena 3 Noticias estar en "shock" por la decisión de Ábalos. Comunican esas mismas fuentes llevar días tratando de negociar con él.