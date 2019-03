Varios ministros socialistas se muestran contrarios a la prohibición de los toros

Después de que el Parlament de Cataluña acordara prohibir las corridas taurinas en la comunidad autónoma, el Gobierno ha pedido que no se politice la decisión, aunque varios de sus miembros se han mostrado en contra de las prohibiciones.



Rubalcaba habría votado "no"



El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido hoy que si él hubiera tenido que votar la propuesta de prohibir las corridas de toros, probablemente habría votado que "no", aunque ha asegurado que no es "aficionado".



Además de él, el vicepresidente segundo, Manuel Chaves, y el ministro de Fomento, José Blanco, han mostrado posturas parecidas.