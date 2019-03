Valenciano afirma que el 25M es "el principio del fin de la derecha"

Durante su intervención ante el Comité Federal del partido que aprobará la candidatura completa que ella encabeza, Valenciano ha insistido en la necesidad de dar un giro a las políticas en Europa, pero ha avisado de que también debe suponer un cambio en España, porque no se puede permitir una victoria del PP que llevaría al Gobierno de Mariano Rajoy a hacer "un calvario" de la segunda parte de su legislatura.

La 'número dos' del PSOE ha subrayado que la derecha "no quiere, no sabe y no puede" acabar con la crisis económica y ha hecho también hincapié en que la "única alternativa real" es la del PSOE, porque es "la izquierda que puede, la izquierda que sabe y la izquierda que ofrece soluciones de verdad" y la que trabajará por recuperar el "rostro humano" de Europa.

"Lo que suceda en España el 25 de mayo será muy importante para el resultado global y para la política española. Tenemos que ganar aquí para que haya una mayoría social capaz de frenar a la derecha euro que tanto daño le ha hecho a España y también para frenar a nuestra propia derecha y al Gobierno que está usando la crisis como coartada", ha aseverado.

En este sentido, ha denunciado que "la derecha no sólo ha elegido el camino equivocado" sino que ha querido aprovechar la crisis "para cambiar a las sociedad que saldrá después". Asimismo, Valenciano ha defendido que "lo que ha fallado no es Europa sino la política de la derecha".

"No es Europa, es la derecha. No es el euro sino la política insolidaria que se ha hecho con el euro. Nuestro proyecto no es contra Europa sino al revés. Estamos en contra de la eurofobia, nuestro proyecto es por las solidaridad y la igualdad en Europa. Tenemos que dar vida a un nuevo europeísmo", ha señalado,

En esta línea, ha asegurado que el citado "nuevo europeísmo" nacerá de la socialdemocracia porque "la derecha no sabe, no puede y no quiere hacerlo". "Ha llegado la hora de cambiar de rumbo, de la izquierda al timón, de la izquierda que puede y sabe", ha manifestado, para añadir que también es necesario que gane la izquierda "para que mande el Parlamento Europeo y no la Troika".

Además, Valenciano ha argumentado que tampoco debe ganar la derecha porque el candidato del Partido Popular Europeo a presidir la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, viene "del corazón de la política fracasada de la derecha". "Es uno de los más destacados hombres de negro que han llevado a la desesperación y a la pobreza a los países del sur, que no va a pasar por las urnas", ha criticado.

Por todo ello, la dirigente socialista ha reiterado que "una Europa con rostro humano" es la "idea" que resume el mensaje del PSOE de cara a los comicios, los cuales son, a juicio de Valenciano, "unas auténticas elecciones generales en Europa, en la que España es una de las circunscripciones más grandes, que más pesa y que tiene más votos y escaños". "Pesamos mucho y por eso tenemos que asumir compromisos directos con la ciudadanía", ha avisado.