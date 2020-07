Urkullu: Euskadi necesita "grandes acuerdos" y todos van a tener que aportar

Urkullu, recordando el primer documento interno de posicionamiento ante las elecciones vascas elaborado por su partido, señala que el compromiso "más importante" del PNV es "decir la verdad, no prometer lo que no se va a poder cumplir y explicar a la ciudadanía que no vamos a poder solucionar todos los problemas, pero que lo vamos a intentar".

Tras reconocer que "nos va a costar salir de esta situación", señala la necesidad de "recuperar el tiempo perdido, la seriedad, la disciplina y el rigor en las instituciones, posiciones para que nuestras empresas generen valor, porque con el valor económico llegará el empleo, y recuperar la imagen de Euskadi en el mundo, frente a la marca España".

En ese sentido, asegura que el objetivo "prioritario" del PNV es "Euskadi, su gente, su presente y su futuro". "Nuestro objetivo es salir del impasse. Todos. De manera conjunta", subraya, para agregar que el PNV "debe ser quien afiance los pasos, garantice la seguridad del trayecto y dinamice el paso para que nadie se quede atrás".

A su juicio, "se atisban nuevos tiempos después de la campaña" y, en ese sentido, se refiere a las declaraciones del lehendakari, Patxi López, "secretario general del tercer partido en votos y escaños", quien hablaba de "recorrer el camino del autogobierno juntos". "Me parece bien. Y quiero entender 'autogobierno' -porque así lo dijo también en algunos de los debates públicos- como también 'más autogobierno'".

Conversaciones con otros partidos

En cuanto a la candidata de EH Bildu, Laura Mintegi, el líder jeltzale señala que "ha hablado también de acuerdos y que no importa tanto con quién sino el para qué". También destaca que responsables del PP "llaman a acordar" e, incluso ha escuchado al parlamentario electo de UPyD, Gorka Maneiro, "estar dispuesto a votar algunos temas con EH-Bildu (aunque sean en planteamiento en contra del Partido Nacionalista Vasco)", cuando "hace tan solo unos meses pedían en Madrid la ilegalización de Bildu y Amaiur".

Urkullu, que recuerda que su partido comenzará durante los próximos días los encuentros entre los diversos partidos políticos, ha afirmado que Euskadi "necesita grandes acuerdos" porque "si algo hemos aprendido y algo nos han enseñando nuestros predecesores es que este país no puede construirse unos contra otros, desde la división o la exclusión". "Ni siquiera en épocas de bonanza. Pero cuando las urgencias son las que son, cuando los desafíos que tenemos que afrontar son tan difíciles e importantes, aun menos", advierte.

En ese sentido, asegura que "todos, grandes y pequeños, en el Gobierno y en la oposición, vamos a tener que aportar para conseguir que los hombres y las mujeres de este país, con independencia del partido al que hayan votado, -o si no lo han hecho-, vuelvan a sentir un motivo de esperanza".