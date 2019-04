Unidos Podemos propone rebajar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años

Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere rebajar la edad mínima para votar de los actuales 18 años a 16, y obligar a los partidos a hacer listas electorales 'cremallera', y así se lo trasladará este jueves a Ciudadanos en la reunión que mantendrán en el Congreso para impulsar la reforma del sistema electoral, que ambos partidos defienden.

El eje de la reforma, tal y como ya explicaron fuentes de Podemos la semana pasada, consiste en cambiar la fórmula de reparto de escaños en función de los votos, sustituyendo la actual ley D'Hont por el llamado método Sainte-Laguë. Su objetivo es hacer efectivo "el principio de que todos los votos han de valer lo mismo" -'una persona, un voto'-.

Para conseguirlo, la formación cree que, en lugar de apostar por el cambio del número de diputados que se eligen por provincia, es más efectivo modificar la fórmula que se utiliza para repartir los escaños.

Ciudadanos, el más beneficiado con la propuesta de Podemos

El método Saint Lague, que se aplica en países como Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia o Dinamarca, y que en su momento ya fue defendido por Izquierda Unida, es una fórmula matemática que ofrece un cálculo de cocientes distinto de la Ley D'Hont a la hora de asignar escaños en función de los votos obtenido en cada circunscripción.

Según los cálculos hechos por el partido morado, si los votos de las últimas elecciones de junio de 2016 se hubieran repartido con este sistema, el PP bajaría de 137 a 122 escaños; el PSOE sólo perdería uno (pasaría de 85 a 84); Unidos Podemos subiría de 71 a 77; Ciudadanos, de 32 a 44; ERC se quedaría igual, con 9; el PDeCAT, perdería uno (de 8 a 7); al igual que el PNV(bajaría de 5 a 4).

Es decir, el partido naranja sería el más beneficiado, al aumentar su presencia en el Congreso en 12 escaños, seguidos del grupo confederal que lidera Iglesias, que ganaría seis asientos en la Cámara Baja. El que más perdería es el PP, en concreto, 12 diputados.

Sin necesidad de reformar la Constitución

Este cambio no implicaría una reforma de la Constitución, sólo la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) lo que, según Podemos, facilitaría su aprobación, al no necesitar la mayoría cualificada que requiere la modificación de la Carta Magna. Por lo tanto, no se verían obligados a sumar al PP, reacio a estos cambios.

No obstante, además de esta propuesta para aumentar la proporcionalidad, Podemos quiere aprovechar la posible reforma de la LOREG para promover, entre otras cosas, la igualdad entre hombres y mujeres en las instituciones, o la accesibilidad del sistema político.

En esta línea, Unidos Podemos propone medidas como bajar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años, una cuestión que ya se debatió sin éxito en el Congreso, a petición de ERC, a finales de 2016, y cuya tramitación recabó el apoyo del PSOE, el PDECat y Compromís, además del partido morado y sus socios de grupo.