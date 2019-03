Una concejal del PP de Castelldefels recibe una llamada de su ambulatorio para indicarle dónde debe votar el 1 de octubre

Marta Sicilia, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelldefels, recibió una llamada con un número oculto que le indicó dónde debía votar este domingo en el referéndum del 1 de octubre.

Sicilia relata que a las nueve de la noche recibió una llamada con número oculto y que una persona le llamó por su nombre y apellidos y le indicó que llamaba de su ambulatorio de referencia para informarle de que el domingo tenía que ir a votar y dónde podía hacerlo.

"Cuando me llamó por mi nombre y apellidos le pedí que se identificara porque si él tenía mis datos yo quería tener al menos su nombre porque me estaba incitando a realizar una ilegalidad", cuenta la edil, que indica que "en ese momento alzó un poco el volumen de su voz y me dijo que quién era yo para decir que eso era una ilegalidad".

La edil ha explicado que ha interpuesto una denuncia en el juzgado de guardia por el uso de datos personales y cree que están cogiendo los teléfonos y el resto de datos de "las bases de datos de los centros sanitarios" porque este tipo de llamadas ya las han recibido otras personas de Castelldefels.