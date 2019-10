Un hombre a un grupo de manifestantes de independentistas: "Iros ya... Mañana, ¡a trabajar!

Un hombre se ha enfrentado a un grupo de personas, que se manifestaban en la vía Laietana, durante la noche del sábado para reprocharles que no dejaran a la policía hacer su trabajo.

"Dejadles hacer su trabajo", se escucha decir al hombre al conjunto de manifestantes independentistas. "Mañana hay que trabajar", les decía en tono irónico.

"Yo paso y yo les contesto. Yo quiero pasar y no me dejan. Son unos cobardes, son gente joven que no han dado palo al agua", ha denunciado.

Esta imagen ha sido una de las muchas que se han producido durante el sábado por las manifestaciones en contra de la sentencia del 'procés'.