Un conductor ha sido detenido por la Guardia Urbana la madrugada de este miércoles en la Rambla de Barcelona, a la altura del Gran Teatre del Liceu, por haber hecho "caso omiso a las indicaciones de los agentes" y haber intentado huir.

La plataforma de Twitter colaborativa de seguridad ciudadana 'BCNHelpers' apuntó tras lo sucedido que la detención se ha producido a pocos metros del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que salía del teatro tras ver la ópera 'Tosca': "Según testimonios el conductor podría haber acelerado al ver al presidente", escriben en su cuenta.

Ante estas publicaciones la Urbana ha pedido en sus redes sociales no difundir informaciones que no sean contrastadas, y ha añadido que no saben nada sobre la vinculación del suceso con Torra, igual que los Mossos d'Esquadra, que han aseverado que "no tiene nada que ver".