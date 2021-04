Elecciones Madrid 2021, en directo: Las últimas encuestas dan la victoria a Ayuso, última hora

Isabel Díaz Ayuso ha respondido sobre lo acontecido en la Cadena SER el pasado viernes en el que Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, dejaba el debate tras las provocaciones de Rocío Monasterio, candidata de Vox, al no condenar las amenazas de muerte sufridas por el candidato morado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección ha afirmado estar yendo a casi todos los medios de comunicación que puede, pero que lo que no hace es "participar circos". "Como no he estado en ese circo no tengo porque manifestarme", ha concluido.