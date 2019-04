Turull, en su discurso ante el Parlament: "Prefiero el riesgo de ser víctima de la injusticia que desentenderme de un momento como el actual"

NO INCLUYE REFERENCIAS A LA INDEPENDENCIA

El candidato de Junts per Catalunya a la investidura asegura que no va a "agachar la cabeza frente a la injusticia, el miedo y las amenazas" y pide "diálogo, diálogo y diálogo" al Gobierno español. "Diálogo no significa debilidad ni renuncia", explicaba en su discurso, "diálogo, negociación y acuerdo es la mejor forma para poder avanzar".