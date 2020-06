Trump habla por teléfono con Rajoy tras los atentados de Cataluña

El presidente de EEUU, Donald Trump, conversó este viernes con el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, un día después de que enviase sus condolencias tras los atentados de Barcelona y Cambrils, que han dejado al menos 14 muertos, entre ellos un estadounidense, y un centenar de heridos.

Trump publicó una fotografía en su cuenta de la red social Instagram, en la que se le ve al teléfono junto con su jefe de gabinete, el general John Kelly, a bordo del avión presidencial Air Force One. "El presidente Donald J. Trump y el jefe de gabinete John Kelly hablan con el presidente Rajoy de España a bordo del Air Force One, en ruta hacia (la residencia de vacaciones de) Camp David", indica el pie de foto, que no ofrece más detalles.