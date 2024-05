La princesa Leonor recibe la Medalla de las Cortes y el Gobierno de Aragón y el título de hija adoptiva: "Me he sentido en casa"

El 21 de mayo quedará señalado en el calendario como un día especial para la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, tras recibir un triple homenaje en Aragón.

La jornada comenzaba para la heredera al trono pasadas las 10:00 horas recibiendo la máxima distinción que concede el parlamento autonómico, la Medalla de las Cortes de Aragón. En un breve acto, celebrado en el Palacio de la Aljafería, la sede de la cámara, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox, le ha impuesto la condecoración.

Imponen la Medalla de las Cortes a la Princesa de Asturias | EFE

A pesar de ser un acto civil, Leonor ha vestido uniforme militar de gala en su condición de dama cadete, con la guerrera y el pantalón caqui, camisa blanca, corbata negra y el pelo recogido en un moño. En el patio de Santa Isabel del emblemático palacio mudéjar, se ha dado lectura al decreto de la concesión de la medalla, que también recibió Felipe VI en 1986.

Las Cortes han subrayado "el cariño y el reconocimiento del pueblo aragonés", así como "el recuerdo imperecedero de un periodo relevante" de la vida de la princesa por su paso por la comunidad en su formación militar. También se expresa "el sentimiento de lealtad y respeto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que esta institución simboliza".

Desde la Aljafería, la princesa se ha desplazado al Ayuntamiento de Zaragoza, donde se le ha entregado el título de Hija Adoptiva de la ciudad.

Entregan el título de Hija Adoptiva de Zaragoza a Leonor de Borbón y Ortiz | EFE

El de hoy ha sido el primer acto civil en Zaragoza, a la que hasta ahora se le había visto en diversos actos castrenses tras su incorporación a la academia a mediados de agosto del pasado año.

Ya en la Catedral y en medio de "vivas a Leonor" la princesa ha recogido el tercero de los galardones, la Medalla del Gobierno de Aragón.

La anécdota de la jornada la protagonizó Jorge Azcón que se adelantó entregando la medalla a la heredera antes de la lectura del decreto. Él mismo rectificó y tras la lectura ya sí se le concedió. Tras esto Leonor tomó la palabra y lo hizo echando la vista atrás 10 meses .

"Les confieso que cuando vine a la Academia el pasado 17 de agosto tenía muchas expectativas, en parte por todo lo que me había contado mi padre, aunque también sabía que algunas etapas no serían fáciles".

Asegura la princesa que este tiempo "supera con creces lo imaginaba hace 10 meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida, acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida" y añade: "Quedan solo 5 semanas para que me vaya y ya empiezo a echaros de menos."

Se ha despedido Leonor asegurando que "se siente una aragonesa más, una maña más".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.