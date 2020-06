Torrent, contrario a que se agote el plazo para investir a un candidato: "El escenario de elecciones no es deseable"

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, dijo que no desea que se agote el plazo del 22 de mayo para investir un candidato a presidente de Cataluña dado que, en su opinión, la convocatoria de nuevos comicios "no es deseable". "No hay ninguna pretensión, al contrario, de agotar los plazos e ir a elecciones. El escenario de elecciones, desde mi punto de vista, no es en absoluto deseable en Cataluña", afirmó Torrent en declaraciones a la prensa en Ginebra, tras reunirse con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Torrent afirmó que quien bloquea la investidura del nuevo presidente es "el Gobierno español y los tribunales", y subrayó que el candidato al puesto sigue siendo Jordi Sànchez, en prisión preventiva acusado de rebelión por su papel en el proceso ilegal secesionista de Cataluña.