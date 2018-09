Torra rechaza destituir a Buch pero asegura que analizará si los Mossos siguieron los protocolos en la manifestación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado la posibilidad de destituir al conseller de Interior, Miquel Buch, aunque le ha encargado que "analice" si las cargas de los Mossos d'Esquadra en la manifestación soberanista de este sábado en Barcelona han respetado los "protocolos" previstos.

Los Mossos han cargado contra los manifestantes independentistas que querían impedir una movilización de la asociación de policías y guardias civiles Jusapol, unos altercados que han concluido con seis detenidos y 24 personas heridas.

En declaraciones al programa FAQS de TV3, Torra ha explicado que dos de los seis detenidos ya están en libertad y espera que pronto "pase lo mismo" con los otros cuatro, y ha reconocido: "Ha habido cosas que no me han gustado en esta manifestación". Después de que el jefe de filas de la CUP en el Parlament, Carles Riera, haya exigido la dimisión inmediata de Buch como "responsable político de la acción violenta e inaceptable" de los Mossos, Torra ha sido tajante: "No le haré dimitir".

No obstante, sí ha encargado al departamento de Interior la "misión" de dilucidar si los "protocolos" de actuación se han seguido en las cargas de esta mañana en Barcelona. "Lo analizaremos", ha asegurado el president, que ha pedido a la ciudadanía comprensión hacia el "papel complicadísimo" que tenían hoy los Mossos.

Tras "condenar toda la violencia", incluida la de algunos manifestantes soberanistas hoy en el centro de Barcelona, y apostar por un "proceso pacífico, democrático, no violento y desobediente", Torra ha asegurado que se siente "tan ofendido" como los manifestantes soberanistas ante la movilización convocada para reivindicar la actuación policial el 1-O.

"Pero si hemos decidido que este país se la juega con la democracia, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, nos la hemos de jugar", ha remarcado, por lo que "esta manifestación se tenía que hacer".

Por otra parte, ha celebrado el anuncio del presidente de ERC, Oriol Junqueras, de presentarse a las elecciones europeas, ya que "eso nos ayudará mucho a internacionalizar el proceso" soberanista, y ha vuelto a apostar por una candidatura unitaria en Barcelona porque "es vital tener un alcalde independentista".