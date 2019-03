Toni Cantó: "El Sr. Esteban me acusó de racista y mientras el PSOE aplaudía; esto es muy preocupante"

El diputado Ciudadanos Toni Cantó, ha respondido a lo sucedido este martes cuando la diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, le hizo un corte de mangas cuando éste ha bromeado sobre quitar el sueldo a los diputados del grupo parlamentario catalán si seguían ausentándose de las sesiones.

Cantó ha aclarado que desde Ciudadanos "no queremos que no venga y encima cobren de todos los españoles por no trabajar".

"Lejos de arrepentirse, dijo que, también me hubiera lanzado un zapato".A lo que Cantó ha respondido, que "afortunadamente, gracias a Ciudadanos, los hemos llevado al gallinero". Y añade, que no han hablado con ningún miembro de PDecat, "No me preocupó el corte de mangas".

"No me esperaba que ni el PP ni el PSOE no apoyaran nuestra propuesta de eliminar el adoctrinamiento en Cataluña", añade tras el rechazo de este martes de la propuesta de Ciudadanos. con la que "pretendían proteger a los niños frente a quienes quieren adoctrinarles en la escuela".

Hubo otro momento tenso con el diputado del PNV, Aitor Esteban, al decir a Cantó que era "un racista y un sectario". El diputado recuerda que en ese momento "el PSOE aplaudía; esto es muy preocupante".