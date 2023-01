Tezanos justifica que sean "políticos" los que dirijan instituciones como el CIS: "¿Qué querrían, marcianos?"

Hace unos días, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó públicamente un Plan de Regeneración que pondría en marcha en caso de ganar las próximas elecciones generales de diciembre. Entre sus medidas, destaca la prohibición de que políticos como José Félix Tezanos se pongan al frente de instituciones públicas como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El presidente del PP defiende que el objetivo es "dignificar" a los organismos públicos y revertir el "deterioro" institucional.

Ante esa propuesta, José Félix Tezanos, presidente del CIS desde 2018 y reconocido militante del Partido Socialista, ha defendido los nombramientos de "políticos" para presidir instituciones públicas. En un artículo que ha escrito para la revista 'Temas para el Debate', Tezanos justifica que de veintidós directores o presidentes que el CIS ha tenido a lo largo de su historia "siempre se ha puesto al frente de esta institución a personas -académicos reputados en muchos casos- con ideas políticas". También cuando han gobernado en España "partidos de la derecha", apunta.

Críticas al PP por "estigmatizar" a los "políticos"

En su artículo, Tezanos cuestiona el desprestigio de aquellos que tienen una conciencia crítica como arma política. Acusa a los “partidos de derechas”, y más concretamente al PP, de dirigirse “despectivamente como políticos” a quienes ocupan algún puesto de representación en la Administración Pública “como una manera de hacer explícitas intenciones malvadas, no sustentadas en un supuesto altruismo del interés general”, escribe.

El actual presidente del CIS afirma que "hasta las mentes más sencillas y menos formadas pueden entender que al frente de instituciones que son políticas -inexcusablemente- se ponga a personas que también sean “políticas”". Y en referencia a las acusaciones de un diputado del PP al Gobierno de nombramientos imparciales en una sesión parlamentaria se pregunta: "¿Qué querría ese portavoz? ¿Qué hubiera puesto al frente de esas once instituciones a once marcianos? ¿O a once monjes motilones? ¿O quizás a once militantes o simpatizantes del PP? Ese es sin duda, el problema, por mucho que se intente adornar de confusas simplificaciones predemocráticas".

Los ataques de la oposición conducen "a la autocracia", según Tezanos

José Félix Tezanos califica las críticas de la oposición a nombramientos como el suyo al frente del CIS como una "falacia argumental". Mantiene que estos razonamientos encierran uno de los “peligros políticos más erosivos” de la democracia y que con ellos, se "está penetrando la carcoma de la antipolítica, que conduce inevitablemente a la autocracia y al cuestionamiento de la democracia".

Señala directamente al PP de recurrir a las tesis "más simplistas que circulan por las redes sociales" que lo apartan "de los compromisos con la democracia y el consenso social que los españoles tuvimos la inteligencia de plasmar en la Constitución de 1978". Y , para terminar, concluye: ¿Es que a estas alturas de la evolución humana e intelectual alguien puede pensar que hay personas realmente "apolíticas"? ¿Apolíticas de qué y para qué? ¿Apolíticas o sencillamente cercanas al PP? Sinceramente, en ocasiones no sé si algunos argumentan en serio –y mediadamente–, o simplemente si no piensan lo que dicen”.