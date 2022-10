Tezanos responde a las críticas del PP: "Jamás he insultado a Feijóo. Son opiniones de perdedores"

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha acudido este miércoles al Congreso de los Diputados para explicar las partidas presupuestarias de las nuevas cuentas del Gobierno que afectan a la institución que dirige. Pero su comparecencia ha quedado eclipsada por los reproches de la oposición a su trabajo.

En un momento en el que la mayoría de las encuestan dan una ventaja al Partido Popular frente al PSOE –al contrario de lo que pronostica el CIS-, Tezanos ha defendido la solvencia de sus sondeos. “Se realiza un trabajo de calidad, los más fiables que hay en España”, defendía ante los diputados reunidos en las sala. “¿Todas las encuestas van en dirección contraria del CIS? No es cierto. El CIS adelanta muchas tendencias”, ha explicado Tezanos al tiempo que negaba la mala imagen del centro entre la sociedad española. “Todo el mundo al que se llama tiene una respuesta muy positiva”, ha añadido.

"No he insultado a Feijóo, ni a otros. Jamás se me ocurriría"

Durante las intervenciones de los grupos han estado muy presente sus últimas valoraciones sobre el líder del PP. En un desayuno informativo el pasado miércoles, el presidente del CIS justificó la caída en los sondeos de Alberto Núñez Feijóo asegurando que parte de la población ha visto que no tiene conocimientos necesarios. Unas palabras que le ha echado en caso el diputado popular, José Antonio Bermúdez de Castro. “Tiró de argumentario del PSOE y criticó al líder de mi partido, Sr. Feijoo que dio un repaso a Sánchez en el Senado”, le ha reprochado.

José Félix Tezanos ha explicado que en todo momento se manifestó “con respeto” cuando habla de Feijóó y apuntaba que nunca le ha “insultado, jamás se me ocurriría. Pero debemos tener libertad. Crear coacciones es negativo para todos. Nos meten en un túnel negro de la historia que no conduce a nada bueno”.

"Yo he estado en la cárcel por ser del PSOE, por mis ideas"

En esa línea ha tratado de marcar distancias de las críticas más duras que ha recibido en el Congreso, las de VOX. Tezanos ha tirado de su pasado para alertar del peligro de poner límites a la libertad de expresión. "Yo he sido miembro del PSOE. He vivido una época en que por ser miembro del PSOE te detenían y te metían en la cárcel. He estado en la cárcel por ser del PSOE, por mis ideas. Por tener ideas y decirlas públicamente te metían en la cárcel. No vuelvan ustedes a esa lógica", ha respondido al diputado Carlos Zambrano.

Tezanos ha vuelto a insistir en que es compatible dirigir una entidad pública como el CIS expresando públicamente lo que piensa. “¿Porque personas que dirigen una institución no puede expresar ideas? Todos tienen ideas. Va en contra de la libertad de expresión y constitución”, decía.

Considera que no quita calidad a sus encuestas. Para demostrárselo ha invitado a todos los presentes a visitar el Centro de Investigaciones Sociológicas y conocer a sus trabajadores. “Colaboramos personas de diferentes opiniones y tendemos a llevarnos bien. Confluyen personas con distintas mentalidades. Tengo personas de mi equipo que sinceramente no sé a quién votan y no se lo he preguntado nunca”, explicaba durante la comisión. “Tengan ustedes la seguridad que el planteamiento de la ciencia no tiene que ver con esas ‘cosucas’”, sentenciaba con el apoyo del grupo socialista.