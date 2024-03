Un testigo de la reunión de embajadores venezolanos con Abalos y Aldama en Ferraz: "Deduzco que el interés era hacer caja con Venezuela"

PREGUNTA:Ustedes se han reunido con Aldama y Ábalos. ¿Esas reuniones eran conjuntas o primero con uno y después con otro?

RESPUESTA: A principios del año 2019, mucho antes de la pandemia, fui invitado a una reunión a la oficina privada de Aldama, en la calle Alfonso XII frente al parque del Retiro. Un bufete de abogados muy elegante. En esa reunión no estaba Ábalos, a Ábalos lo vimos luego que Aldama me llevó a una reunión en la sede del PSOE en Ferraz.

P: ¿Cómo les contacta Aldama?

R: Con Aldama trabajaba un muchacho, creo que de origen venezolano, que era como su asistente personal. Es quien me contacta a mí y me lleva a la reunión con Aldama en su oficina.

P: Allí se reúne usted con otras personas

R: Con otras personas y Aldama.

Me sorprendió la complicidad entre Aldama y Ábalos

P: ¿Es la primera vez que Aldama se reúne con venezolanos?

R: La verdad es que yo no manejo esa información porque no sé cuál era la agenda de Aldama. Lo cierto es que me sorprendió la complicidad entre Aldama y Ábalos cuando llegamos a la sede del PSOE. Se ve que era una relación vieja de mucho trabajo y de mucha confidencialidad.

P: En la primera reunión con Aldama, ¿qué hablan?

R: Aldama fue muy cordial, muy prudente en las preguntas. El objetivo de él era llevarnos directamente a la oficina de Ábalos.

P: Y no les dijo por qué los llevaba a la oficina de Ábalos

R: No, no nos dijo, una reunión de trabajo, de relaciones y en el marco de eso fuimos a Ferraz .

P: Cuando Aldama los lleva donde Ábalos... ¿Es el mismo día?

R: El mismo día. Primero fue una reunión en la oficina de Aldama y luego nos conducen en un transporte privado de ellos a las oficinas de Ábalos en Ferraz.

P: Y allí los recibe Ábalos

R: Ábalos nos recibe de una manera muy cordial. Se ve que ellos estaban trabajando mucho el tema de Venezuela. Tenían interés en saber cuales eran los negocios de interés entre España y Venezuela. Ahí se puede inscribir cualquier conjetura que uno haga ahora de lo que ha pasado con Air Europa, con Plus Ultra, las famosas maletas de Delcy. Todo eso es posible en el marco de esa reunión porque a mí me sorprendió el interés de Ábalos en conocer al detalle la relación comercial y de negocios entre España y Venezuela.

P: ¿Se interesó por algún tipo de negocio en particular?

R: No, yo creo que después él iba a tener reuniones con otros venezolanos que conocían más al detalle los negocios entre España y Venezuela.

P: ¿Tiene usted conocimiento de que sí se reunió con esos otros venezolanos?

R: Intuyo que sí porque él le comentó a Aldama que el trabajo debía continuar.

P: En esa misma reunión

R: En esa misma reunión, sí.

Tenían interés en saber cuál eran los negocios de interés entre España y Venezuela

P: La relación entre Ábalos y Aldama... ¿cómo era?

R: Una relación de confidencialidad entre ellos, se ve que tenían tiempo trabajando juntos y que Aldama era un hombre de extremada confianza de Ábalos.

P: ¿En algún momento en la reunión, cuando están en Ferraz, los dos interactúan?

R: No, la reunión mía con Ábalos fue privada, en una oficina. Aldama fue muy prudente y se quedó fuera en el pasillo.

P: Cuando esa reunión con Ábalos termina, ¿ustedes ya se despiden?

R: Nos despedimos y nos conducen nuevamente a la oficina de Aldama en la calle Alfonso XII de Madrid.

P: Y Aldama regresa con ustedes o se queda

R: Nos envía con el conductor del transporte

P: ¿Y él se queda?

R: Él se queda con Ábalos. Cuando termina la reunión con Ábalos, salimos fuera al pasillo de Ferraz, Aldama se queda con Ábalos y nos envía en el transporte a sus oficinas de la calle Alfonso XII de Madrid.

P: ¿Considera que el interés de Ábalos por los negocios en Venezuela, aunque fuera la pandemia, siguió latente?

R: Sí, es evidente que eso era la continuación de una estrategia de negocio que Ábalos tenía con Aldama porque yo deduzco que el interés era ese, hacer caja con Venezuela.

P: ¿En qué tipo de negocios intuye que podrían estar interesados?

R: Hay una gran deuda del estado venezolano con empresas españolas. Me imagino que por allí estaba centrado el interés de ellos, tratar de gestionar, de ser intermediarios para que el gobierno venezolano le pagara a las empresas españolas y desde allí ellos obtener ciertos beneficios económicos.

P: ¿Era la primera vez que usted veía a Aldama?

R: A Aldama, y a Ábalos. Nunca los había visto, nunca había conversado con ellos.

P: ¿Después de esa reunión ha seguido manteniendo contacto con ellos?

R: No, nunca más quise. Fui prácticamente engañado a esa reunión, no tenía ningún interés ni en Aldama ni en Ábalos. No volví a tener más relaciones con ellos.

P: De las personas que han seguido reuniéndose con Ábalos y Aldama...¿siguieron esas reuniones?

R: No manejo esa información, me imagino por lo que deduzco de esa reunión, que ellos se iban a seguir reuniendo con otros venezolanos residentes en Madrid que manejaban importantes informaciones sobre los negocios de España y Venezuela

P: O sea, que no era la primera vez que se reunían con venezolanos

R: No, no era la primera vez y esas reuniones me imagino que continuaron.

(Aldama) era un hombre que sabía lo que estaba haciendo

P: ¿En la reunión con Ábalos en algún momento les dijo o insinuó que ustedes podían llegar a tener alguna reunión a otro nivel en Moncloa?

R: No, en ningún momento eso se planteó. Yo lo que creo es que Ábalos estaba cumpliendo con un mandato de altísimo nivel pero no quiero especular con quién.

P: Cuando dice que sospecha que es un mandato de altísimo nivel, se refiere a un mandato para hacer negocios con Venezuela, para limpizar deudas con empresas venezolanas...

R: El interés de Ábalos y Aldama era información sobre la gran deuda existente entre el estado venezolano y empresas españolas.

P: ¿Cómo definirías la figura de Aldama?

R: Un hombre tranquilo que cumplía muy bien su función de emisario para Ábalos. Fue muy prudente en la relación en todo momento cuando estuvimos con Ábalos. La palabra correcta es prudente, un hombre que sabía lo que estaba haciendo.

