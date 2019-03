Teodoro García pide a Carmen Calvo que "no nos tomen por tontos"

Durante el acto de clausura de la reunión Intermunicipal Popular de Málaga, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha demandado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que no tome "por tontos" a los ciudadanos al negar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya cambiado de criterio en la causa contra los líderes del procés.

Con esto el secretario se ha referido a cuando la vicepresidenta recalcó que Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno cuando el pasado mes de mayo afirmó en una entrevista en televisión que creía que había existido un delito de rebelión en Cataluña. A colación de esto, García Egea ha ironizado con que "lo próximo" que dirá Calvo es que Sánchez no lo dijo durante la semana, sino en el fin de semana, cuando Sánchez es solo "el marido de Begoña". "Que no nos tomen por tontos", ha concluido.

Durante la clausura de la reunión, en la que han participado junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entre otros. El secretario ha lanzado un mensaje a Ciudadanos a los que ha acusado de ser "malos para España" y dar oxígeno a un presidente que, a su juicio, es "rehén del independentismo".

García Egea ha lamentado que el gobierno de la presidenta andaluza Susana Díaz se parece más a Puigdemont y a Torra que a la calle Larios de Málaga y la Semana Santa de Granada. Para el secretario general del PP, Díaz y Pedro Sánchez están en el mismo barco pese a que "en ocasiones parece que lo ocultan".

"A Susana Díaz solo le falta ponerse un lazo amarillo", ha proseguido García Egea, que ha defendido que el preso político y "rehén de los compromisos que adquirió" es Pedro Sánchez.