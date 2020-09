Suspendida la vista de Corinna en el caso Villarejo por "imposibilidad de comparecencia de la testigo"

El 18 de septiembre estaba marcado en la agenda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la comparecencia de Corinna Larsen como testigo en el caso Villarejo. Finalmente no será a sí.

Corinna iba a declarar desde el Reino Unido

Corinna Larsen no comparecerá este viernes 18 de septiembre por "imposibilidad de la testigo" según el juez de enlace del Reino Unido desde donde iba a declarar a favor del excomisario Villarejo. Así lo confirma la providencia del juzgado de lo Penal nº 8 de Madrid, "suspendiendo la vista oral. prevista para mañana por denuncia falsa contra José Manuel Villarejo Pérez ante la imposibilidad de la declaración como testigo de Corinna Zu Sayz-Wittgenstein", según ha comunicado el juez de enlace en el Reino Unido.De momento, no hay fecha señalada para la celebración del juicio.

Las declaraciones de Corinna

Villarejo espera que Corinna repita las declaraciones que ya hizo sobre su encuentro en Londres en 2012 con el entonces jefe de la inteligencia española, Félix Sanz Roldán. La examiga del rey emérito aseguró que Roldán le comunicó que iba en nombre del rey y le advirtió, "que no hablara con la prensa", según su versión "dijo que si no seguía las instrucciones, no podía garantizar mi seguridad física ni la de mis hijos". La comparecencia aplazada corresponde al juicio abierto a raíz de una querella de Sanz Roldán por injurias y calumnias contra el excomisario Villarejo, ahora encarcelado.