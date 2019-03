Susana Díaz: "Patxi López será lo que quiera ser"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general PSOE Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado en San Sebastián que el secretario general del PSE-EE, Patxi López, "será lo que quiera ser".



Antes de participar en las jornadas 'Reflexiones del futuro" organizadas por el PSE-EE y la Fundación Ramón Rubial en el Palacio de El Kursaal de la capital guipuzcoana, Díaz se ha referido a las elecciones primarias del PSOE y ha afirmado que su compromiso "es con Andalucía".



Sobre la posibilidad de que el líder del PSE-EE se postule, ha asegurado que "Patxi López será lo que quiera ser". "Es un compañero con capacidad, entrega y generosidad", ha aseverado.



No obstante, ha subrayado que "el primer compromiso" de los socialistas, en la actualidad, son los próximos comicios europeos. "Estamos convencidos de que el PSOE tiene una oportunidad, pero este país también, y vamos a entregarnos con todas nuestras fuerzas para que el próximo mes de mayo este país, Andalucía y Euskadi contribuyan a la mayoría de izquierdas que necesita el Parlamento Europeo en un momento clave", ha concluido.



Rechaza el cambio propuesto por Montoro para las balanzas fiscales

Susana Díaz ha rechazado el cambio de metodología de las balanzas fiscales que calcule las diferencias en la financiación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos en cada territorio anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al considerar que solo provocará "confrontación y enfrentamiento" territoriales.



Montoro explicó este viernes, durante su intervención en la convención del PP de Cataluña, que un grupo de expertos presentará esta nueva fórmula de las balanzas fiscales, que pasarán a llamarse "cuentas públicas regionalizadas".



Díaz ha destacado que el objetivo de hacer esta modificación de las balanzas fiscales "es confrontar territorios".



A su juicio, esto es lo que se va a producir, por lo que ha afirmado que no está de acuerdo con ello. "Este país lo que necesita en este momento es diálogo, entendimiento, tender puentes y no poner sobre la mesa instrumentos que van a provocar confrontación y enfrentamiento entre territorios en puertas de un debate sobre el modelo de financiación en el que todos estamos interesados y en el que nos jugamos mucho", ha apuntado.