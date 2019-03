Montoro anuncia un nuevo método para calcular las balanzas fiscales autonómicas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este viernes que un grupo de expertos cambiará la metodología de las balanzas fiscales autonómicas que calcule las diferencias en la financiación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos en cada territorio.



En su intervención en la convención del PP de Cataluña, Montoro ha explicado que este grupo de expertos presentará esta nueva fórmula de las balanzas, que van a pasar a llamarse "cuentas públicas regionalizadas", en un cónclave en Girona el próximo 31 de enero, y con esta metodología se presentarán en marzo los resultados.



Montoro también ha advertido de que la independencia de Cataluña es un "divorcio imposible económicamente" y el bienestar de todos depende de "seguir juntos" y hacer una España "próspera".



El titular de Hacienda, que ha señalado que las balanzas fiscales no pueden ser nunca un "motivo de divorcio económico, y menos político", ha explicado que lo que se pretende con este cambio no es estudiar lo que cada administración hace en los territorios, sino "en los individuos" de cada territorio.



Así, según ha añadido, calcular "si hay diferencias en la financiación de servicios públicos que reciben los individuos", todo con el objetivo de que al final se consiga una financiación "equivalente" para todos.



El ministro también ha asegurado que el Gobierno se compromete a que el nuevo modelo de financiación autonómica se desarrolle garantizando la prestación de los servicios públicos.



Elogios a Cataluña

"Para eso estamos en el Gobierno, no para abrir agravios comparativos", ha dicho el titular de Hacienda en esta intervención en la que, por otra parte, ha asegurado que España está superando la crisis económica "gracias a Cataluña" y a "la capacidad de emprender y crecer" de esta comunidad.



"Esta una tierra excelente, con una capacidad de emprender formidable", ha insistido el titular de Hacienda, para quien la prueba de que Cataluña está impulsando también la salida de la crisis española son los datos de la Encuesta de Población Activa que se publicó ayer.



Ha subrayado que desde 2012 el Estado ha ayudado a las comunidades mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el plan de pago a proveedores con 105.000 millones de euros, de los que Cataluña ha recibido casi una tercera.



En el caso del plan de proveedores, ha apuntado que se han movilizado 7.500 millones para Cataluña, y en febrero habrá un nuevo pago de 2.400 millones de euros de los 8.000 que en esa fase se repartirán al conjunto de España.



El ministro ha advertido de que "no tiene sentido alguno" que se diga que con los impuestos de los catalanes se está ayudando a otras comunidades, porque lo que hace el Estado es tomar deuda con la que ayudar después a las comunidades.



"Estamos haciendo como Estado lo que debemos cubrir a las administraciones que no pueden ir a los mercados, no estamos utilizando los ingresos derivados de los impuestos de los catalanes o de ningún otro español. El Estado sí puede endeudarse y se sirve de esa deuda para ayudar a las comunidades", ha añadido.