Mariano Rajoy: "No somos responsables de la frustración creada por Syriza"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que España no es responsable de la "frustración que ha generado la izquierda radical griega que prometió a los griegos aquello que sabían que no podían cumplir, como ha quedado demostrado".

Esas han sido las palabras de Rajoy un día después de que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, acusara a España y Portugal de tratar de llevar a Grecia "al abismo para "evitar un riesgo político interno" y dijera que las fuerzas conservadoras europeas han buscado "minar" cada paso del acuerdo entre Grecia y la UE para evitar que el ejemplo heleno cree escuela en estos dos países.

"Buscarse un enemigo fuera es un truco que ya hemos visto muchas veces a lo largo de la historia pero no resuelve los problemas, sólo los agrava, y la única forma de resolver los problemas es ser serio, decir la verdad, no prometer lo que sabes que no puedes cumplir porque no depende de ti y gobernar", ha añadido Rajoy.

En Sevilla, y en un acto de precampaña del PP, el presidente del Gobierno también ha señalado que España ha sido y seguirá siendo solidaria con Grecia "como el resto de los países de la UE", pero también quiere que el país heleno cumpla con los compromisos como ha hecho España. "Sin cumplir obligaciones y compromisos es imposible construir ningún proyecto político, y por tanto la UE", ha señalado.

Además, Mariano Rajoy ha aprovechado el acto para asegurar que el objetivo de su partido para la próxima legislatura en Andalucía será la creación de 575.000 de puestos de trabajo para alcanzar el nivel de empleo de 2007, una cifra "perfectamente conseguible" si continúan con sus políticas.

A nivel nacional, el presidente del gobierno perseguirá crear tres millones de empleos porque "no es ningún objetivo no realizable" volver a los 20 millones de empleados en el país. Ha criticado la actuación de la Junta de Andalucía porque "para prometer empleo hay que hacer reformas y ellos llevan treinta años sin hacerlas" con un gobierno socialista "sesteando".