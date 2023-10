La Sociedad Civil Catalana convoca una manifestación contra la amnistía y la autodeterminación

Este martes se cumplen ya 6 años del discurso de Felipe VI a la nación tras el desafío independentista catalán del 1-O. Cinco días después de aquello, un millón de personas saltaron a las calles de Barcelona. Fueron convocados por Sociedad Civil Catalana en contra del independentismo. Aquel día intervino el ahora el Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Josep Borrell. Esta asociación ha vuelto a convocar una manifestación para este domingo contra la amnistía en la ciudad condal.

El PSOE ya ha anunciado que no asistirá a la manifestación. Se producirá el domingo 8 de octubre el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación'. Estarán presentes tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal. También han confirmado su presencia algunos presidentes autonómicos. Desde Sociedad Civil aclaran que los asistentes lo harán a título personal.

Elías Bendodo, coordinador nacional del PP, confirmó la presencia de Feijóo: "El presidente Feijóo asistirá a la manifestación como un ciudadano más, como un español más preocupado por los acontecimientos que se están viviendo posiblemente ante una investidura de Pedro Sánchez basada en una amnistía y un referéndum en Cataluña".

Tras la confirmación de que el PSOE no estará en la manifestación, Borrell no aparecerá en la foto. Tampoco lo hará el líder del PSC, Salvador Illa, que ha sido claro y contundente contra un referéndum de autodeterminación. Illa ha manifestado que si tiene que haber otras elecciones, las habrá, pero que por el referéndum no pasa.

La amnistía, en el foco político

Desde que conocimos los resultados de las elecciones generales del 23J, los partidos independentistas catalanes cobraron mayor presencia en el tablero político. Alberto Núñez Feijóo no ha podido ser presidente del Gobierno. Ahora es el turno de Pedro Sánchez tras ser propuesto por el jefe del Estado.

El precio de ERC y Junts no deja de subir. Primero instaron a una amnistía, pero ahora suben la apuesta. Dan por hecho un acuerdo con el Gobierno progresista para amnistiar a los condenados por el procés y ahora piden pasos hacia la autodeterminación. El PSOE deja claro que negociará bajo el marco constitucional.