Ya no vale solo la amnistía, los independentistas insisten a Pedro Sánchez en la autodeterminación

Pedro Sánchez deberá acudir el martes a la Zarzuela a defender su investidura ante el rey Felipe VI. Deberá convencer al monarca que dispone de los apoyos suficientes. Mientras, sus socios de Sumar no allanan el camino asegurando que el acuerdo con el PSOE está "lejos". Y luego están todas las negociaciones con los partidos independentistas catalanes. En ERC han vuelto a ser claros: la amnistía no es suficiente. Tanto la izquierda como la derecha independentista catalana insisten en pasos claros hacia la autodeterminación.

ERC y Junts dan por hecha la amnistía y piden más al PSOE. El precio sube, las exigencias aumentan y desde el independentismo el 'sí' a una hipotética investidura de Sánchez pasa por la autodeterminación. Desde el PSOE insisten en que el referéndum es una línea roja. Ellos negociarán bajo el marco constitucional. Para el líder del PSC, Salvador Illa, "por ahí no hay camino". Cierra la puerta a un referéndum y dejó la puerta abierta a una repetición electoral.

La amnistía no es suficiente

Para la número dos de ERC, Marta Rovira, la amnistía no es suficiente: "Pedro Sánchez tiene que asumir que aquí existe un conflicto político y que hemos de poder hablar en una mesa que tiene que ser de negociación y con garantías cómo se vota en Cataluña". Los independentistas no dan tregua.

Rovira afirma que "una ley de amnistía o una ley que tenga los efectos de amnistía no es suficiente, para Esquerra Republicana no es suficiente". Pere Aragones, presidente de la Generalitat, aseguró que "el conflicto con el estado español solo se puede resolver votando". Por su parte, el diputado Antoni Castellà (Junts), defendió que las máximas "no son la amnistía y autodeterminación", son las "condiciones previas a una investidura".

En Sumar, la posición sobre la autodeterminación es clara: no cabe en la Constitución. Lo que sí han señalado es que creen que la amnistía "avanza en buena dirección". Advierten que nadie les puede pedir "un cheque en blanco".