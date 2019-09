El PSC no participará en el acto institucional de la Diada dedicado a los "presos y exiliados" que organizan, de forma conjunta, el Parlament y el Govern. "Es de reivindicación independentista y nos excluye", ha lamentado la portavoz parlamentaria socialista, Eva Granados. Este será el primer 11 de septiembre que los socialistas catalanes rehúsan la invitación a un acto institucional con motivo de la Diada de Cataluña, mientras Ciudadanos y PP ya hace años que no acuden. Fuentes del PSC han precisado que solo se ausentarán de la cita que Parlament y Govern han promovido bajo el título "Volveremos", pero sí que participarán en otros actos institucionales como las ofrendas florales a Rafael Casanova y la entrega de medallas de oro del Parlament. "Nos da mucha pena no poder participar, pero nos han excluido. Esperamos poder volver el año que viene con actos que nos representen a todos", han indicado las mismas fuentes.

CELEBRACIÓN INDEPENDENTISTA DESDE LAS INSTITUCIONES

Ely eldedicarán la Diada del 11 de septiembre a "la resistencia colectiva y la libertad de los presos políticos y exiliados" con la celebración de un acto organizado conjuntamente por ambas instituciones bajo el título. Así lo anunciaron la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y el vicepresidente del Parlament Josep Costa. El evento hará referencia "al momento excepcional que vive Cataluña" dado que, a juicio de Budó, "se celebra una vez más siguiendo en un". "Acogida, persistencia y esperanza" serán los conceptos que marquen dicho espectáculo, que se llevará a cabo el 10 de septiembre a las 22.00 horas en la plaza Sant Jaume de la capital catalana y comenzará con la formación de gala de los Mossos d'Esquadra, que celebran este 2019 su tricentenario. A continuación se izará la bandera catalana mientras el Coro Joven Nacional de Cataluña interpretará El Cant de la Senyera. Budó ha explicado queen una fecha idónea para aportarles "apoyo y calor", dado que se encontrarán "a las puertas de unas sentencias que serán injustas si no son absolutorias"., ha advertido la consellera, que ha reivindicado asimismo la "esperanza" que mueve a Cataluña: "Seguimos en pie pese a la derrota de 1714", ha aseverado. El acto, ha resaltado Budó, servirá para hacer "una reivindicación de la resistencia colectiva y la libertad de los presos políticos y exiliados".