Salvador Illa niega tajantemente su implicación en el 'caso Koldo': "El Ministerio de Sanidad compró cero"

El exministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha vuelto a defender su gestión en el Ministerio durante la pandemia en la comisión de investigación en el Senado por el 'caso Koldo'. En un tono más bronco, Illa ha manifestado que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, se "presentó sin cita previa" y que su encuentro "duró escasos minutos". "No se compró nada", ha aclarado el socialista.

Salvador Illa insiste en que "no hay hechos objetivos que relacionen" al Ministerio de Sanidad "con lo que están investigando aquí". "El Ministerio de Sanidad compró cero", ha señalado en la primera pregunta sobre el encuentro con Koldo García en el que se presentó sin cita previa. El exministro de Sanidad ha relatado que Koldo le comentó que tenía una empresa que podía suministrar material sanitario, que el Ministerio buscaba en previsión de una nueva ola de contagios de la covid-19.. Asegura que nunca más volvió a ver a al exasesor del exministro de Transportes.

"Koldo era un asesor del ministro José Luis Ábalos y yo le veía en las reuniones de las comisiones delegadas por eso le conocía", aseveraba Salvador Illa ante la comisión de investigación del Senado. "Cuando vino a verme no le di especial importancia, le remití al procedimiento oportuno y punto".

"Pidió verme, creo recordar que era el mes de septiembre, no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión; me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remití a los técnicos a través de mi gabinete", comentaba Illa. Sobre los tres encuentros que su exjefe de gabinete, Víctor Francos, admitió haber tenido con Koldo García, el líder del PSC se ha limitado a decir que éste ya relató las "circunstancias" en que se produjeron. "Me remito a sus explicaciones", ha agregado.

Niega tajantemente que se adjudicaran dos contratos a la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión: "No facturó nada, no fue adjudicataria, es que además es incierto que fuera habilitada en un acuerdo marco". Dice que se trató de una unión temporal de empresas con Ferrovial Servicios, de la que formaban parte otras 70 firmas para dos lotes de material.

Según su declaración, tampoco se ha visto visto o enviado mensajes con ninguna otra persona de la trama: "Yo no me reuní con nadie de estas personas, ni di ningún contrato a ninguna comunidad autónoma, si ni siquiera daba el 'ok' a los del Ministerio de Sanidad, más allá de los primeros días de la pandemia que tuve que autorizar".

En su declaración del pasado lunes, Salvador Illa dijo en la Cámara Baja que "no fui cesado por ningún sobrepecio" y que no tuvo relación con ninguna de las empresas de la trama. Vio a Koldo García una vez en el Ministerio. "En esos días, mucha gente se puso en contacto con el ministerio de Sanidad". "No autoricé ninguna compra de nada. Mi ministerio no contrató con Soluciones de Gestión, no sé si decirlo en latín", remarcó Illa ante las continuadas preguntas del dirigente del PP Elías Bendodo, que en su respuesta le acusó de mentir.

