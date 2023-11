Santiago Abascal se querellará contra Marlaska y pide a la Policía no cumplir "órdenes ilegales"

La Policía usó gases lacrimógenos para dispersar la protesta frente a la sede nacional del PSOE en Ferraz, donde este martes es han vuelto a concentrar en contra de la amnistía.

Varios dirigentes de Vox participaron en la manifestación. Hoy, el líder del partido, Santiago Abascal, ha anunciado una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por el uso de gases lacrimógenos y contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Además, ha llamado a los policías a no cumplir con lo que él considera "órdenes ilegales".

"El PSOE ordenó a los agentes cargar sin aviso"

Ha sido el propio Abascal quién ha afirmado que el Partido Socialista Obrero Español ordenó a los agentes "cargar sin aviso" contra los manifestantes y las órdenes recibidas "no obedecen a criterios policiales, como ya han denunciado sindicatos".

Lamentado que Interior empleara gases lacrimógenos contra los asistentes a la manifestación, que no utilizó en los desórdenes públicos provocados por independentistas catalanes. "Se actuó de la forma más contundente, que sólo se hace en manifestaciones violentísimas y ni siquiera en todas", ha agregado.

Abascal, a los policías: "No cumplan órdenes ilegales"

El líder de Vox ha hecho otra petición a los Policías: "No cumplir órdenes ilegales", aunque ha subrayado su respaldo a los comunicados de UFP y JUPOL para dejar claro que no caerá en el intento de enfrentar a los policías con la población.

También se ha pronunciado en esta línea la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quién ha defendido que debe velar ante todo el respeto al Estado de derecho.

"Todos estamos sujetos a la legalidad. Los funcionarios públicos, en este caso la Policía, tienen que velar por el respeto al Estado de derecho y lo que pedimos es que ante esas órdenes que son manifiestamente ilegales no se haga el debido caso", ha señalado la portavoz parlamentaria.

Marlaska asume las órdenes dadas a los antidisturbios

El ministro del Interior ha asumido como propias las órdenes dadas a los 'antidisturbios' por la cadena de mando durante la protesta de ayer en la sede del PSOE en Ferraz.

Fernando Grande-Marlaska también ha pedido a los partidos de la "derecha y ultraderecha" que condenen la "violencia deleznable" de la protesta de este lunes en Ferraz.

"Me gustaría hacer un llamamiento a que sean los partidos políticos, en este caso la derecha y la ultraderecha, quienes también hagan una llamada de atención para que acontecimientos como los que se verificaron ayer de verdadero acoso a sedes políticas no caben en una democracia", ha expresado Marlaska.

Además, rechaza que se dieran órdenes de carácter político en la actuación de la Unidad de Intervención Policial. "Obedecen a criterios operativos", ha dicho.

Vox apoya las manifestaciones pacíficas

Vox apoya "todas" las manifestaciones "pacíficas" que se convoquen contra los pactos de investidura y contra la amnistía, incluidas "las que convoquen otros partidos". "Cualquier manifestación que no sea pacífica no será nuestra y no tendrá nuestro apoyo", ha subrayado.