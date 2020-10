El Congreso rechazará hoy la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez que de confirmarse los números se convertirá en la moción de censura con menor grado de apoyo de la democracia de las cinco que se han debatido.

Durante la segunda y última jornada de la moción de censura de Vox al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Pablo Casado y Pablo Iglesias serán los protagonistas.

Casado acaparará el interés tanto si es el representante del PP que tome la palabra como si no lo hace, ya que su partido tendrá que dar a conocer el voto, han avanzado que no apoyan la iniciativa de los de Santiago Abascal, pero no han aclarado si votarán no o se abstendrán. Iglesias, por su parte, acumulará una cuota destacada de protagonismo porque será al menos uno de los representantes del Gobierno en intervenir.

Unidas Podemos abrirá el debate en la segunda sesión de la moción de censura de Vox al Gobierno hoy a las 9.00 horas, y tras este grupo, llegará el turno del PP, y por último, del PSOE.

Santiago Abascal tiene previsto responder uno a uno, así como al miembro o miembros del Gobierno que pidan comparecer en la tribuna de oradores.

Sigue aquí en directo online la segunda sesión de la moción de censura de Vox al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Cuando acabe el debate, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciará la hora de la votación.

Para que la moción de censura salga adelante necesita el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara es decir 176 'síes' y Vox por ahora solo cuenta con sus 52 diputados.