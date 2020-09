Sanidad pide prudencia ante la posibilidad de un cierre de Madrid: "Es una cuestión especialmente sensible"

La situación de la Comunidad de Madrid ha pasado a centrar el debate sobre la segunda ola de coronavirus en España. Este viernes el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anunciará nuevas medidas y si amplia las ya establecidas a otras áreas sanitarias.

Alguna CCAA ya ha solicitado un cierre de fronteras de Madrid para evitar que se diseminen los contagios, pero desde Sanidad se han mostrado cautos.

"Se ha anunciado ya que las medidas se harán públicas en el día de mañana y no querría referirme a ninguna en concreto. Para nosotros es una cuestión especialmente sensible. Ha habido comunidades con unos indicadores muy favorables, mientras que comunidades vecinas han atravesado por situaciones muy complejas y en pocas semanas hemos visto que la evolución de la infección ha sido la contraria. Hay que tomar conciencia de que estamos en una situación preocupante, seria y móvil. Desde todas las CCAA se están centrado en controlar la transmisión del virus", ha indicado Silvia Calzón.

Respecto a la declaración de Isabel Celaá, asegurando que en los colegios apenas hay contagios, la sustituta de Fernando Simón ha explicado que los datos demuestran que en los centros educativos no son un foco de contagios.

"Hay que seguir analizando día a día los datos, pero, con toda la prudencia, los datos ponen de manifiesto que los centros educativos no son el principal foco de infecciones. El porcentaje de brotes en los centros educativos es mucho menor que en el ámbito social, fundamentalmente en las reuniones familiares y de amigos", indicó Calzón.

Por último, la secretaria de Estado de Sanidad ha sido preguntado sobre si la no presencia de Fernando Simón en la rueda de prensa de los jueves se debe a una pérdida de confianzuda hacia el director del CAES.

"En cuanto a las ruedas de prensa y la figura del doctor Simón, no se le relega si no todo lo contrario. Es el director del CAES y es el corazón de este ministerio en esta epidemia. Hace una labor clave y es un buen comunicador. Lleva el lenguaje técnico, sin perder rigor, a los salones de las casas, y lo hace entendible. Le puedo asegurar que no es una habilidad muy frecuente", explicó Calzón.