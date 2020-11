Sanidad responde a las comunidades que piden ya más confinamiento que se necesitan dos o tres semanas para ver los resultados

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el de Sanidad, Salvador Illa, han explicado los resultados del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tras reunirse con las comunidades autónomas, diciendo que las medidas tomadas dentro del nuevo estado de alarma, dentro de la estrategia nacional con el Plan de Respuesta Temprana, "necesitan un tiempo de reacción" y seguir los datos de evolución del coronavirus. Dicen que se necesitan dos o tres semanas. Respecto a la solución adoptada por Madrid (confinamiento solo los días de puente) el Gobierno mantiene que tiene que ser por lo menos durante un periodo de siete días seguidos y que esto se discutirá bilateralmente y se comunicará a las otras comunidades que puedan resultar afectadas. Eso sí, ha dado por hecho lo sucedido con estos dos puentes.

Contra los negacionistas violentos

Illa ha cuantificado en el 80% las decisiones que han tomado todas las CCAA, por lo tanto son las mismas en todo el territorio nacional. Y por primera vez, el consejo ha hecho una declaración unánime contra los altercados de estos días, de "condena rotunda". Para el ministro "el negacionismo, la banalización de las cosas no es el camino".

Cuidado con los bulos

Pocas horas antes de la reunión el Ministerio de Sanidad había desmentido que España volviera a pasar por un confinamiento domiciliario por la segunda ola de la pandemia del Covid-19 a partir del 8 de noviembre y hasta el 8 de diciembre y calificó de "bulo" estos mensajes que están circulando por WhatsApp y redes sociales. El departamento que dirige Salvador Illa las califica de "bulo sin fundamento". Los mensajes falsos dicen: "Chicos todavía no es oficial, pero de buena fuente, nos van a confinar del 8 de noviembre al 8 de diciembre. Pueden moverse los servicios básicos. Creen que no va a ser como en marzo, pero habrá confinamiento domiciliario". El otro mensaje que ha detectado Sanidad es: "Nos encierran la semana que viene. El 7 confinados, hasta el 30 de noviembre. Nos lo dirán el 5, saldrá en el BOE el 6 y el 7, cerrojo. ¡Me llega la información de fuentes sanitarias! Ya les han llegado a ellos instrucciones. Confinamiento domiciliario". Sanidad incide en que hay que acudir "siempre a fuentes oficiales para informarte, como la web del Ministerio de Sanidad 'http://mscbs.gob.es', sus canales digitales oficiales" o medios conocidos y no hacer caso de estos "bulos".