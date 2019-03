Sánchez reivindica la "buena política" que representó Benegas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha rechazado "las tablas sagradas" y "los textos inmutables" y ha defendido un "acuerdo entre ciudadanos, diferentes en identidad, pero iguales en derechos" al tiempo que ha reivindicado la "vigencia de la buena política" que representó Txiki Benegas. Sánchez ha clausurado el acto de homenaje al dirigente socialista fallecido el pasado 1 de septiembre, en el que se han dado cita amigos y familiares del político vasco además de una nutrida representación institucional y de líderes actuales y del pasado del PSOE.

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha abierto el acto ante un abarrotado auditorio del palacio Kursaal de San Sebastián en el que han intervenido también el expresidente del Gobierno Felipe González, y el exsecretario general del PSOE Alfonso Guerra. El homenaje ha congregado a los presidentes de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente de Asturias, Javier Fernández, el líder del PSC, Miquel Iceta, así como a los exlehendakaris José Antonio Ardanza o Patxi López.

Sánchez ha resaltado que Txiki Benegas "no solo creía en el diálogo, sino que no dejó de practicarlo a lo largo de una trayectoria de casi medio siglo" y era "el negociador tenaz que jamás se levantaba de una mesa hasta explorar el mínimo resquicio para el acuerdo". Ha reivindicado la "vigencia de esa buena política, la política del diálogo y del acuerdo" que hizo posible la Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa, el Pacto de Toledo, la integración en la UE y que "llevó al fin de ETA". "La buena política es la que hará transformar de nuevo" España, "entre todos y no unos contra otros", y que Sánchez aspira a poner en marcha desde La Moncloa.