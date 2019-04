Sánchez rechaza las negociaciones "en exclusiva" que exige Podemos pero le sigue tendiendo la mano

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado que decidió dar un paso al frente para formar Gobierno con "todas las dificultades que eso entraña" pero por dos cuestiones: responsabilidad con los españoles y porque cree que las fuerzas del cambio tienen una gran oportunidad de hacer las cosas mejor.

"Abro la mano para que el partido de Pablo Iglesias se una a esas negociaciones"

Después de estar reunido con Pablo Iglesias durante algo más de una hora, Sánchez ha señalado que ese paso al frente no lo puede hacer solo y la valentía que el PSOE asumió para desbloquear la situación exige también del concurso del resto de fuerzas políticas: "solo no lo puedo hacer". Explica que había que emprender "un camino de generosidad, de responsabilidas y cargado de convicciones" y señala que a todos los partidos les separa una cosa concreta, y es que hay que poner fin al gobierno de Mariano Rajoy.

"Iglesias me ha propuesto una negociación exclusiva y excluyente, y el PSOE dice que hay que abrirse al resto de formaciones. Iglesias me ha dicho que si hablo con otras formaciones, que no cuente con ellos para formar gobierno", ha dicho el líder socialista. No osbtante, añade que "la puerta va a seguir abierta a Pablo Iglesias y a Podemos" y espera que lo "reconsidere" porque "quien estará contento con esta noticia es una persona que se llama Mariano y se apellida Rajoy".

Apunta que no puede aceptar la fórmula excluyente de Podemos porque "la vocación del PSOE es contar con el mayor número de apoyos posible" y tiende la mano a Iglesias "para formar parte de esa negociación".

Dice que "lo mejor para todos es poner fin al gobierno de Mariano Rajoy" y va a dejarse todas sus energías "para que esa posibilidad llegue a buen puerto", pero, "si lo que hacemos primero es poner los vetos, no habremos entendido lo que nos pide la sociedad española". "Abro la mano para que el partido de Pablo Iglesias se una a esas negociaciones" porque van a empezar a trabajar desde "ya".

Durante la rueda de prensa en el Congreso, Sánchez ha aludido a un a anuncio de televisión que dice "impossible is nothing", y ha dicho que "hay que perseverar, nadie me dijo que esto fuera a ser fácil, pero tenemos la responsabilidad de sacar a España de esta situación de bloqueo y el PSOE ha dado un paso al frente para que España tenga gobierno".

Por otro lado, ha avanzado que llamará a Mariano Rajoy para que tengan una reunión la próxima semana en el Congreso de los Diputados.