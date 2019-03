Sánchez solo podría apartar a Susana Díaz con una consulta a la militancia

A la ex presidenta andaluza, Susana Díaz, no se la ha visto, solo ha publicado una foto de su hijo con una frase: mi fuerza. Han sido sus colaboradores más cercanos los que han confirmado que la presidenta de la junta en funciones no optará a la investidura.

La dirección federal del PSOE solo podría destituir a Susana Díaz como secretaria general de los socialistas andaluces impulsando una consulta a la militancia en esa federación, según los Estatutos aprobados hace año y medio en el 39 Congreso y el Reglamento que los desarrolló posteriormente.

Fuentes socialistas han confirmado que esa es la única fórmula que el líder del partido, Pedro Sánchez, podría utilizar, si decidiese impulsar el relevo de Díaz y la renovación del PSOE andaluz, tras perder ésta el gobierno de la Junta. Algo que no entra en los planes a corto plazo de Sánchez, pero que tampoco descartan en Ferraz para dentro de un tiempo.

De hecho, la cúpula del PSOE no ha dado públicamente su apoyo a Díaz para que lidere la oposición en el Parlamento andaluz durante toda la legislatura, como ella pretende hacer y como ha anunciado hoy formalmente el portavoz parlamentario, Mario Jiménez.