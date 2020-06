Sánchez e Iglesias intercambian mensajes y acuerdan hablar

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, han dado nuevos pasos para abordar la situación política y las posibles negociaciones entre ambos partidos para la conformación de gobierno. Así lo han confirmado fuentes de Podemos, que han concretado que ha sido Iglesias quien ha contactado con Sánchez a través de un mensaje de Whatsapp y que el líder del PSOE ha respondido vía Telegram. En el intercambio quedaron en hablar a lo largo del este martes, una conversación que ninguno de los partidos ha confirmado que se haya producido.

Antes de ese intercambio de mensajes, Iglesias había asegurado que estaba dispuesto a ponerse en contacto con Sánchez si el socialista no tomaba la iniciativa para retomar las negociaciones para la formación de gobierno. "No tengo problema. Si no me llama, le llamo yo hoy mismo. Creo que sería bueno que nos viéramos cuanto antes", ha afirmado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso antes de comenzar el primer Pleno de la legislatura. "Por supuesto", ha reafirmado al ser preguntado por segunda vez sobre si realizará la llamada hoy mismo si no tiene noticias de Sánchez.

De este modo, Iglesias ha defendido que está dispuesto a tomar él la iniciativa para reanudar las negociaciones con el PSOE, que se rompieron después de que los socialistas firmaran su acuerdo de legislatura con Ciudadanos; un acuerdo que, según Podemos, les excluye por incluir medidas "incompatibles" con ellos y con el cambio. "Nosotros seguimos haciendo la misma propuesta porque creemos que es lo sensato. Es una propuesta de gobierno a la valenciana", ha afirmado Iglesias, recordando que Podemos apuesta por formar un gobierno de coalición presidido por Sánchez y que cuente con la formación morada, Izquierda Unida-Unidad Popular y Compromís.

Por todo ello, esperan que Sánchez y el PSOE "recapaciten, cambien de dirección y miren a la izquierda", lo que para Podemos pasa necesariamente por dejar a un lado a Ciudadanos a la hora de sentarse a negociar con ellos la posibilidad de formar este gobierno "a la valenciana".

Por su parte, el secretario general del PSOE se ha mostrado "encantado" de poder reunirse con Iglesias para "desbloquear" la situación actual en el Congreso y el proceso de investidura, y permitir así "poner en marcha el vehículo del cambio". Tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Sánchez ha puesto por ejemplo que "los catalanes votaron por fuerzas del cambio en las elecciones del 20 de diciembre", por lo que está "convencido" de que "hay muchísimos catalanes que no entienden cómo es posible que el voto a Iglesias permita el mantenimiento y el sostén a Mariano Rajoy".

"Si Iglesias desbloquea esta situación podemos poner en marcha el vehículo del cambio y el diálogo que necesitan los españoles. La clave es saber interpretar lo que nos dijeron los españoles, que quieren que todas las fuerza del cambio se pongan de acuerdo", ha reiterado el dirigente socialista. Por ello, ante el "ofrecimiento" de Iglesias, Sánchez ha insistido en que "por supuesto puede contar con el PSOE para ponernos a dialogar, hablar y ponernos de acuerdo cuanto antes".