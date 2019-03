Sánchez acusa al Gobierno de "estar paralizado por la crisis ética que sufren sus dirigentes"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado su "preocupación" por un Gobierno, el de Mariano Rajoy, que "está paralizado por la crisis política, ética y moral que sufren sus dirigentes", por "un Gobierno tan pequeño, que trabaja para el 10 por ciento de la población pudiente".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto de celebración del Día de la Rosa en Pamplona, una jornada organizada por el PSN y en la que también han intervenido las candidatas socialistas a la Presidencia del Gobierno foral y a la Alcaldía de Pamplona, María Chivite y Maite Esporrín, respectivamente.

Sánchez, durante su discurso ante cerca de mil simpatizantes y militantes del partido, ha afirmado que lo que le preocupa es "la pequeñez de este Gobierno, que prometió crear empleo digno y lo único que ha hecho ha sido crear empleo precario". Además, ha censurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no tiene ninguna empatía con el sufrimiento de la gente, ni le importa ni le interesa el sufrimiento de la gente".

"Lo único que ha hecho el Gobierno ha sido crear empleo precario"

Como ejemplo, ha recordado la frase de Rajoy 'Voy donde me llevan', pronunciada tras visitar Zaragoza por las consecuencias de las inundaciones. "Rajoy no pisó el barrio y con esa frase reflejó que no le interesa el sufrimiento de la gente", ha añadido.

"Cada vez somos más los españoles que tenemos claro que el Gobierno del PP no trabaja para la mayoría, trabaja para una minoría, trabaja para ellos mismos", ha criticado el líder del PSOE, que ha agregado que "a partir del 24 de mayo el Partido Socialista constituirá gobiernos para la mayoría". "Gobernar para la mayoría es regeneración, ejemplaridad", ha precisado.

Reforma fiscal

Por otro lado, Sánchez, que ha asegurado que sigue manteniendo que no le va a temblar la mano al echar a ningún corrupto del Partido Socialista, ha defendido una reforma fiscal "para que los que fuisteis austeros por necesidad dejéis de serlo". La reforma fiscal del PSOE, ha detallado, "va a tener una línea roja: a la clase media trabajadora no se le va a subir los impuestos".

Además, Sánchez se ha comprometido a "terminar con los copagos que ha puesto la derecha española y navarra" si alcanza el Gobierno. Sánchez también ha llamado a los ciudadanos a "no fiarse mucho" de la reforma fiscal planteada por Ciudadanos "porque os va subir mucho los impuestos". Por contra, ha añadido, "nosotros proponemos que el IVA superreducido permanezca en el 4 por ciento, mientras Ciudadanos propone subirlo al 8%". Sánchez también ha pedido a Podemos que su reforma fiscal "no la haga Monedero".

Sánchez se ha mostrado "convencido" de que "necesitamos un cambio en Navarra" y ha asegurado que "ningún partido puede liderar ese cambio seguro como lo puede hacer el PSN". "En Navarra hay sed de un cambio para que haya financiación pública para que llegue a la UPNA, que está en dificultades financieras, hay sed de que se recuperen los servicios de salud desmantelados por la derecha en la zona rural, hay sed para que entre la transparencia en las instituciones navarras", ha añadido. Por ello, ha dicho, "si hay navarros que lo que quieren es un proyecto de izquierdas, una alternativa a UPN y al PP, libre de cualquier tipo de deriva soberanista y que sea constitucional, que apueste por el PSN".