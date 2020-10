Salvador Illa responde a la Comunidad de Madrid que no hace política con las medidas contra el coronavirus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el Gobierno no está haciendo política de la pandemia y ha advertido hasta dos veces: "Nos importa muy poco, es decir, nada, todo lo que no sea la salud de los ciudadanos", pues "estamos para salvar vidas". Ha asegurado que si las restricciones a la movilidad que se han aplicado en la Comunidad de Madrid -tras estipularlo el Gobierno- no dan resultados, habrá que "incrementarlas", y si los dan, habrá que ir "con mucho cuidado adaptándolas". Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de seguimiento del coronavirus que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con política o no, todos han opinado sobre los enfrentamientos entre Gobierno y comunidad. Dos expresidentes, Rodríguez Zapatero, que dice que el Gobierno se "ha cargado de paciencia" con la Comunidad de Madrid, y Aznar, advirtiendo de que enviar el mensaje que Madrid es una ciudad "prácticamente apestada" es un "error muy grande".

Nueva reunión con la comunidad

Illa ha explicado que este será uno de los asuntos que aborden junto al Gobierno de la Comunidad de Madrid en una nueva reunión del denominada Grupo Covid-19, que se creó para abordar la fuerte expansión del virus en la comunidad, y que ha sido ya escenario de importantes desacuerdos entre las dos administraciones. "Vamos a trabajar sobre esto. De momento, hay unas medidas contundentes".

Las medidas que actualmente rigen en la Comunidad de Madrid, que suponen la restricción de las entradas y salidas de la capital y de otros nueve municipios salvo para determinados motivos justificados, son fruto de la orden que emitió el Ministerio de Sanidad, con el plan que se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la oposición de Madrid y otras cuatro comunidades. De hecho, el Ejecutivo de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra estas medidas. Preguntado al respecto, el ministro ha asegurado que van a esperar a que se pronuncien los tribunales y ha señalado que si finalmente se ordenara la paralización de las medidas, ya decidirán en ese momento cómo actuar. Pese a todo, Illa ha afirmado que a la reunión Simón y él acuden "con el mejor de los talantes" y "mirando siempre hacia adelante". "Vamos a intentar abordar aspectos concretos de gestión, algunos los he valorado y otros los veremos mañana", ha apostillado. Además, ha negado que tenga "castigado" al consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, como ha asegurado el dirigente autonómico. "Le tengo la máxima consideración personal y en cuanto a su labor. Vamos a seguir en contacto", ha zanjado.