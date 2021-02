Salvador Illa, candidato del PSC, sobre el veto de los independentistas: "Han llevado a la decadencia a Cataluña"

Salvador Illa, presidente del partido PSC y candidato a ser el presidente de Cataluña en las próximas elecciones catalanas que se celebrarán el 14 de febrero, afirma que la última decisión sobre los resultados electorales de las elecciones catalanas la tienen los ciudadanos este domingo.

Los partidos independentistas de Cataluña han firmado por escrito que no pactaran con el partido PSC después del 14 de febrero, si hubiera que hacer un gobierno de coalición.

El candidato del PSC, Illa, ha manifestado que los independentistas "proponen que se perpetúe la decadencia en Cataluña, la confrontación política". Además ha expresado que este domingo hay elecciones catalanas "porque ellos han sido incapaces de sustituir a Torra".

"Los independes han llevado a la decadencia a Cataluña y están diciendo que repetirán ese fracaso", manifestaba Salvador Illa, que asegura que si los ciudadanos catalanes quieren un cambio "tendrán que votar por el PSC" porque el PSC "ofrece escribir una página nueva".

"Yo creo que los ciudadanos ven cual es la situación y saben que es seguro ir a votar, pero los mensajes que llegan que no solo los socialistas nos van a dar apoyo si no que mucha gente que no nos ha votado o nos ha votado ocasionalmente van a votar en esta ocasión porque quieren dejar atrás el independentismo", afirmaba el exministro de Sanidad y actual presidente del PSC.

"Es muy importante en este momento no dejar a nadie atrás", apuntaba Illa, refiriéndose a la situación tan compleja y difícil que está dejando la pandemia para muchas personas.

Salvador Illa se niega a hacerse una PCR

En las últimas horas se ha abierto una polémica porque el candidato del PSC, Salvador Illa, durante un debate de los candidatos a ser los nuevos presidentes de Cataluña no ha querido realizarse una prueba PCR.

Él ha asegurado que no tiene "nada que ocultar". También ha asegurado que él no se ha vacunado contra el coronavirus. Que solo se limita a cumplir los protocolos.

El Ministerio de Sanidad recomienda que las pruebas PCR se realicen cuando uno tiene síntomas compatibles con el coronavirus o ha estado en contacto estrecho con un positivo". Por esa razón, Illa explica que él solo se hace las PCR en esos casos.