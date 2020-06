Salvador Illa agradece a los miembros de la oposición, uno a uno, su labor durante la Comisión de Sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha agradecido durante la Comisión de Sanidad en el Congreso a todos los grupos parlamentarios sus aportaciones durante todas las intervenciones que han hecho durante toda la pandemia por el coronavirus.

"Yo he aprendido de ustedes. He aprendido de ustedes en estas sesiones. Y quería dedicar un comentario a cada uno de ustedes, no sé si es habitual o no. Espero no crearos ningún problema", señalaba Illa.

El ministro se dirigió en primer lugar al diputado de Vox, Juan Luis Steegmann, diciendo que "el médico que lleva dentro me ha enseñado cosas y se lo quiero agradecer".

Después se ha referido a Cuca Gamarra, diputada del PP, diciendo que "la alcaldesa que usted lleva dentro, con la que me reconozco porque vengo del mundo municipal, ha impregnado muchas de sus intervenciones y también se lo quiero agradecer".

Ha continuado agradeciendo a la diputada Miren Josune Gorospe, de PNV, "quiero agradecer el tono constantemente constructivo que ha tenido y la sensatez que le quiero reconocer". Al diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, le ha dicho Illa "que le ha visto en una permanente actitud de querer ayudar. Lo quiero destacar".

En dicha Comisión el ministro Illa avanzó que en septiembre se continuará realizando el estudio de seroprevalencia debido al coronavirus.