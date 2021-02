Gabriel Rufián utilizó su turno de palabra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para preguntar a Pedro Sánchez si ¿considera oportuno en lo peor de la tercera ola de la peor pandemia de nuestro tiempo? El portavoz de ERC dirigió la atención de su intervención hacia las próximas elecciones catalanas que se celebrarán el 14 de febrero.

Pedro Sánchez evitó contestar directamente a la pregunta de Gabriel Rufián y lo hizo repreguntando al catalán: "A ustedes qué les molesta más que el señor Illa deje de ser ministro de Sanidad o candidato a las elecciones en Cataluña". El presidente del Gobierno siguió después con tres reflexiones en las que alabó tanto a la "gran ministra de Sanidad, Carolina Darias" como el "gran candidato, Salvador Illa". Y añadió: "A mí lo que me parece contraproducente es que el independentismo lo único que puede ofrecer a la sociedad catalana es más de lo mismo".

Rufián no esquivó el guante y accedió a contestar a la pregunta de Pedro Sánchez, advirtiendo de que iba a ser duro "porque dura es la realidad". Prosiguió Gabriel Rufián diciendo: "Nos molesta mucho que prioricen votos por encima de vidas, muchísimo. La decisión del Govern de querer posponer las elecciones al Parlamento de Cataluña no fue una decisión política fue sanitaria. De hecho, ni tan siquiera fue una decisión del Govern fue una decisión de todo el arco parlamentario catalán excepto del PSC y el TSJC les dio la razón. La próxima vez preséntense en coalición".

El diputado republicano insistió en que iba a "ser duro porque dura es la realidad". "Quizás los jueces, sus jueces han convocado las elecciones pero les puedo asegurar que los catalanes decidirán quiénes ganan. Y les puedo asegurar que ustedes no van a convertir a la Generalitat de Cataluña en un despacho de Moncloa. Se lo puedo asegurar. Y si hiciera gracia, yo le haría la gracia y le diría que un señor, el 'efecto Illa', que o se le vota en febrero o no vale es un yogurt que caduca o un desodorante, pero no hace gracia: 900.000 infectados, 7.500 muertos solo en enero".