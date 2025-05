Rufián ve antes una moción de censura que un adelanto electoral y critica a Sánchez por "mimar" a Junts

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ve antes una moción de censura que un adelanto electoral y critica al presidente del Gobierno por "mimar" a Junts. "Toda la tormenta de casos que afectan al PSOE va a justificar que al final Feijóo acabe presentando una moción y que Junts la vote, aunque para que triunfe se requieran también los votos de Vox", ha opinado.

Lo ha dicho en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, donde también se ha mostrado convencido de que Yolanda Díaz no sacará la reducción de jornada. "Junts no quiere y el PSOE va a rastras", ha dicho.

En un contexto donde la situación del Gobierno es delicada, el portavoz de ERC ha criticado a Pedro Sánchez por "mimar, cuidar y proteger a Junts mientras no hace caso a los grupos decentes de izquierdas y con principios".

Así las cosas, Rufián ve más posibilidades de que los casos de corrupción lleven al líder del PP a presentar una moción de censura de que el líder del PSOE opte por adelantar elecciones. "Yo, entre que Sánchez ceda o que Feijóo se acabe animando a presentar una moción de censura, veo antes que el segundo se anime", ha dicho, a la vez que da por hecho que en algún momento Junts acabará propiciando un Ejecutivo liderado por el presidente del Partido Popular.

Regreso a los tiempos de CiU

Siguiendo lo manifestado en la entrevista, Rufián ha dicho que Junts "está haciendo más que nunca" de "derecha catalana". "Está volviendo a lo que era CiU, a los malos tiempos de Duran i Lleida, de pactar con el PP de Aznar o Rajoy ".

Sobre si el Gobierno puede seguir sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, Rufián ha dicho que no sería positivo pero que es factible. "La ausencia de los presupuestos refleja que hay una mayoría de derechas en el hemiciclo y un PSOE que no cumple", ha sentenciado.

Y en este contexto de terremoto político, el portavoz de Junts ha dejado claro que no pronostica que la legislatura tenga los días contados. "No me atrevo nunca a matar a Pedro Sánchez. O sea, hay que esperar antes de matarlo porque es un tipo con una resistencia bestial", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que el presidente está "cercado" y que es el principal responsable de todo este contexto. "Todo lo que le está pasando al PSOE es culpa suya. No ha cambiado nada en este país. No hizo absolutamente nada cuando empezaron a tocar su núcleo más cercano con mentiras. Yo le doy la responsabilidad de todo lo que está pasando en cuanto a guerra sucia, porque no ha cambiado nada. Al revés, ha repartido los jueces con el PP y negocia con Junts todo lo que puede", ha dicho.

Y en cuanto al asunto Leire Díez, el portavoz de Junts le ha sacado hierro. "No todo puede ser ruido. Seguramente haya cierta base. Hay listos en todos los sitios y esto le pasa prácticamente a todos los partidos políticos, lo que no quita que algunos asuntos, como el de la exconcejala Leire Díez se magnifiquen", ha concluido.

