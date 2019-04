Rubalcaba se une a la presión para que Sánchez permita un gobierno

El anterior secretario general del Partido Socialista no firma ese manifiesto, pero sí está de acuerdo con la propuesta. Ese documento, suscrito entre otros por 6 ex ministros socialistas, advierte de que "no es razonable" convocar de nuevo a las urnas.

La propuesta también subraya que lo prioritario ahora para nuestro país es "investir un Gobierno" cuanto antes y con apoyo suficiente para garantizar la estabilidad y las reformas necesarias. Uno de los firmantes es Eduardo Serra, que fue miembro tanto de los gobiernos de Aznar como de Felipe González.

Otro de esas miles de razones la da César Antonio Molina, responsable de Cultura en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además Javier Solana, que ocupó distintas carteras con Felipe González, pide "todos los esfuerzos necesarios" para poner fin a esta situación.

Los ministros socialistas no están solos en esto, con ellos han firmado el manifiesto 47 intelectuales, periodistas y profesores universitarios, además de distintos dirigentes de partidos como el PP, Ciudadanos o UPyD.