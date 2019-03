Rubalcaba: "Nunca le pedí a Zapatero que adelantara las elecciones"

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a las próximas elecciones generales del 20-N, ha sido entrevistado en el programa de 'Herrera en la Onda', en Onda Cero. Rubalcaba ha comenzado analizando la situación económica española y europea preguntándose "¿cómo nos habría ido en la crisis fuera del euro? Seguro que mucho peor. Un país como España no tiene capacidad para hacer frente a una crisis global".

Respecto a las medidas económicas para combatir dicha crisis, el líder socialista considera que "nos falta una arquitectura, hemos hecho una casa a medias y a mi me gustaría hacer una completa". "Tenemos un problema de déficit público, algo que hay que ya hemos abordado y hay que solucionar. Ello generará confianza. Pero hace unos días que había quien hablaba claramente de que EEUU podía no pagar, siendo la economía más fuerte del mundo".

Según Rubalcaba, "es la incertidumbre griega la que tenemos que resolver, porque mientras tanto los mercados intentarán tener las pérdidas mínimas y la situación no mejorará".

Próximas elecciones 20-N

"Yo no le he pedido al presidente que adelante elecciones, jamás lo he hecho". Rubalcaba también ha asegurado que "Nunca pedí que no hubiera primarias, porque tenía la absoluta certeza de que si las hubiera habido las habría ganado de calle, y a las pruebas me remito".

Preguntado por el tema de su liderazgo en el PSOE, ha explicado que "no me he levantado ninguna mañana diciendo ¿soy el líder?. Lo que pase después de las elecciones, ya lo veremos. Estoy centrado en hacer un buen programa, con cosas que pueda llevar a cabo. Estos días estoy hablando con mucha gente, y de liderazgo no me pregunta nadie. Lo hacen sobre empleo juvenil, las hipotecas, etc".

Con respecto a su responsabilidad en la actual situación del Gobierno, el candidato socialista insiste en que "he sido miembro del Gobierno y como tal corresponsable de la herencia de deuda. No voy a intentar a hacer creer a la gente que mientras se tomaban las decisiones de Gobierno yo salía a tomar un café".

"Cuando tienes la economía decreciendo al 3% ya puedes hacer cosas, que poco funcionan. Cuando haya un respiro económico habrá que buscar una vía acelerada de creación de empleo para jóvenes".

Política antiterrorista

"Si alguien pensaba que el final del terrorismo significaba que el independentismo vasco iba a acabar se equivocaba", considera Rubalcaba. "Si hay algo de lo que puedo dar cumplida respuesta es de la política antiterrorista. Yo soy el responsable de ello. No creo que sea un tema de campaña ni que deba ser un tema de política. ¿Que alguien quiere hablar de política antiterrorista? Hablemos", añade el socialista.