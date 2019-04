Rubalcaba cree que dejar gobernar a la lista más votada era la mejor opción porque "el PSOE no se puede permitir el lujo de 'chapucear' en un país como España"

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, confiesa en una entrevista en Espejo Público que dentro del partido hay 'rubalcabistas': "Pase lo que pase siempre hay un hombre de Rubalcaba porque fui secretario general de todos ellos".

Rubalcaba ha señalado que de no ser por la decisión que tomó el PSOE de apoyar a Mariano Rajoy, "hoy estaríamos en plena campaña electoral y estaríamos a punto de votar por tercera vez", lo que considera un destrozo institucional del país.

"Trato de echar una mano a Javier Fernández, lo reconozco"

Considera además que de haberse repetido las elecciones, estaríamos al borde de que Rajoy consiguiera la mayoría absoluta, según señalaban las encuestas, por lo que se pregunta: "¿No merecía la pena intentar otra cosa como por ejemplo subir el salario mínimo interprofesional o quitar las reválidas a los estudiantes?".

Asegura que desde las elecciones generales del 26 de junio, ha estado a favor de permitir un gobierno de Mariano Rajoy y subraya que desde esa noche "el PSOE tenía dos opciones: ir a elecciones o dejar que gobernara la lista más votada" y confiesa que él hubiera apostado por permitir que gobernara Mariano Rajoy "porque no había alternativa".

Para él, la única opción era darle el gobierno al Partido Popular o pactar con Podemos y los independentistas, y pregunta a quienes están a favor de la segunda opción si de verdad creen que se podía hacer eso después de ver la reacción de los independentistas y "la que tendrá Podemos en relación con el Tribunal Constitucional" sobre el referéndum. Rubalcaba reitera "¿se puede gobernar España con alguien que quiere romper España?".

El exsecretario socialista se pregunta "¿Cómo estaríamos justificando la estabilidad de nuestro gobierno?" si hubieran pactado con Podemos. Considera que esta no hubiera sido una buena opción y asegura que "el PSOE no se puede permitir el lujo de 'chapucear' en un país como España".

Preguntado sobre si Pedro Sánchez quería pactar con los independentistas, Rubalcaba señala que el objetivo de Sánchez era sentarse a hablar con dichos partidos para ver si "acabarán siendo buenos", pero asegura que "cabe la posibilidad de que te sientes con ellos y acabar siendo malos y que no te hagan caso", y añade "hay un problema de principios porque no puedes hacer depender la estabilidad de España con alguien cuyo objetivo político es romper España" y señala que esta línea de pensamiento no supone no hablar con ellos.

"Yo dejo de hablar con Pedro Sánchez en febrero de este año"

Alfredo Pérez Rubalcaba reitera que siempre ha defendido hablar con los partidos catalanes para tratar el problema independentista y subraya que ya avisó a Mariano Rajoy de que había que trabajar para solucionarlo, pero explica que el actual presidente del Gobierno no le hizo caso y considera que Rajoy cree que hay problemas que se resuelven con el tiempo, pero insiste: "Hay problemas, Mariano, que no se resuelven con el tiempo y hoy estamos mucho peor que hace dos años".

El político socialista señala que le explicó a Pedro Sánchez que "España necesitaba un gobierno sólido" y que sabía que apoyar al Partido Popular "era muy difícil", pero cree que era la única solución porque los partidos le estaban transmitiendo a los españoles que no eran capaces de gobernar, lo que llevaría a que el PP hubiera obtenido más votos en caso de repetirse las elecciones y que la izquierda sufriera una bajada considerable de apoyos: "Unas terceras elecciones hubieran sido malas para España, los partidos y para el PSOE".

Sobre los problemas que se dieron en el PSOE después de que el expresidente del Gobierno Felipe González dijera que se sentía engañado por Pedro Sánchez y más tarde el que fuera secretario general del partido dimitiera, Rubalcaba confiesa que "para ser honesto, yo dejo de hablar con Pedro Sánchez en febrero de este año" después de explicarle su posición sobre los independentistas.

Rubalcaba reconoce que "huyo de los debates orgánicos" porque "creo que tengo que ser prudente", pero insiste en que no le gusta ver cómo atacan al presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, y por ello "a veces salgo a defenderle" y subraya: "Trato de echar una mano a Javier Fernández, lo reconozco". Además considera que no debe ir al Comité Federal "porque ya no estoy en primera línea".

Preguntado sobre si ha llegado a avergonzarse de su propio partido después del Comité Federal en el que se vivieron gritos y peleas, Rubalcaba confiesa que "si pregunta si me siento orgulloso de lo que ha pasado en mi partido le diré que no" pero cree que "al final saldremos adelante después de una época de turbulencia".

Respecto al futuro del PSOE, Rubalcaba cree que antes del verano se llevará a cabo el Comité Federal y considera que uno de los principales objetivos del PSOE es recuperar la confianza de los españoles porque "el PSOE se fue mal del gobierno porque no atinamos con la respuesta a la crisis" y asegura que el partido "recuperará credibilidad cuando sea capaz de poner en marcha políticas que vayan a sustituir las cosas que ha hecho el PP amparándose en la crisis".

"El PSOE no es PSOE, el PSOE es PSOE menos C porque el PSOE no existe en Cataluña"

Rubalcaba asegura que "hay gente que está pasándolo muy mal y piensa que nosotros somos en parte culpables" porque no supieron gestionar la crisis, por ello considera que ahora tienen que trabajar para ganar credibilidad con determinadas políticas "jugando inteligentemente" durante esta legislatura.

Preguntado por si Susana Díaz podrá liderar el partido en un futuro, y si él apoya a la presidenta de la Junta de Andalucía o a Patxi López, nombre que también se baraja para ser secretario general, Rubalcaba asegura que "los socialistas somos los más transparentes del mundo" y subraya que "no hay candidatos". Reitera que "ahora no hay candidatos, pero sí hay propuestas y un debate de fondo".

Rubalcaba asegura que ha pensado mucho si ofrecer una entrevista ante los medios de comunicación porque es un momento difícil para el partido y por ello no va a responder sobre quién debería ser secretario general del PSOE.

Rubalcaba, a Rajoy: "Que se olvide de mí y que piense lo que le dije"

Respecto al problema con el PSC y preguntado sobre si debería haber una separación, Rubalcaba asegura que "el PSOE no es PSOE, el PSOE es PSOE menos C" y aclara que "el PSOE no existe en Cataluña" porque renunció hace 40 años a ser parte del partido central.

Rubalcaba cree que "el PSOE no debe estar en Cataluña porque el PSC tiene que ser nuestro representante" en dicha comunidad, aunque cree que hay que debatir sobre las relaciones entre ambas formaciones.

El exsecretario general del PSOE asegura que en el momento de su dimisión tenía apoyo orgánico para continuar con su labor pero asegura que "me encontré sin fuerzas" y considera que en ese momento "no tenía capacidad para hacer lo que quería hacer" y añade que "en política hay que saber irse".

Preguntado sobre si mantiene relación con Mariano Rajoy, quien en algún momento le ha reprochado a Pedro Sánchez que su antecesor en el cargo era mejor, Rubalcaba asegura que no mantienen contacto y le dice: "Que no me haga carantoñas y que se olvide de mí y que piense lo que le dije, que igual saca alguna enseñanza útil para España".