Rosa Díez: "Pablo Iglesias tiene que explicar el 'escrache' que me hizo en 2010`

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, considera que el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, sigue teniendo "en su debe" el 'escrache' que, según dice organizó contra ella en 2010 en la Universidad Complutense. Una protesta que juzga "incompatible con la democracia" porque se atentó contra su libertad de expresión.

Rosa Díez, tras dejar claro que hablaba de este asunto "viejo" porque se lo habían preguntado y que a ella lo que le interesa es "debatir de las propuestas de Podemos", ha indicado que, en cualquier caso ese escrache está "en el debe" de Iglesias. "Yo no me meto con Podemos por el escrache que me organizó Pablo Iglesias pero él lo tiene en su debe y él tendrá que explicar en todo caso por qué lo hizo y si eso es respeto a la pluralidad y a todas las opiniones".

Preguntada si cree que Iglesias moderará este tipo de acciones ahora que lidera un partido político, ha contestado que, no considera que "esa sea una acción radical de la que se tenga que moderar", sino que se trata de algo "incompatible con la democracia" porque implica "no respetar la libertad de expresión de los que no piensan como tu".